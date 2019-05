Giro de Italia 2019 vía ESPN 3: sigue la Etapa 16 entre Lovere y Ponte di Legno

Giro de Italia 2019 : sigue la competencia de ciclismo de ruta, este martes 28 de mayo, desde las 6:00 a.m. (hora peruana) a través de la señal de ESPN 3. La decimosexta etapa tendrá una distancia de 194 kilómetros y unirá las localidades de Lovere y Ponte di Legno. Los ciclistas volverán a la pista tras el segundo día de descanso realizado este último lunes. El líder de la tabla general, el ecuatoriano Richard Carapaz, saldrá para llevarse la victoria, al igual que Dario Cataldo, quien ganó la decimoquinta etapa.

Giro de Italia - Etapa 16: horarios de la competencia

México - 6:00 a.m.

Ecuador - 6:00 a.m.

Perú - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m.

Bolivia - 7:00 a.m.

Chile - 7:00 a.m.

Paraguay - 7:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Uruguay - 8:00 a.m.

España - 1:00 p.m.

El ecuatoriano Richard Carapaz, líder del Giro de Italia, y el español Mikel Landa anunciaron las ambiciones del equipo Movistar de llegar con la maglia rosa el próximo domingo en Verona, si bien admiten que aún "puede pasar de todo" en una semana decisiva que incluye tres finales en alto y rivales de entidad, los más peligrosos el esloveno Primoz Roglic y el italiano Vincenzo Nibali.



En la segunda jornada de descanso, Carapaz se mostró feliz, tranquilo y ambicioso, convencido de su condición de favorito y dispuesto a vender cara la maglia rosa. A su lado Mikel Landa, en progresión y preparado para la batalla día a día. Movistar tiene los pies en el suelo, sabiendo que la crono del domingo en Verona le favorece a Roglic y que Nibali será el "Tiburón" día a día.



Para Eusebio Unzue, director de la escuadra telefónica, "el líder virtual" es Roglic, a quien habrá que "meter un minuto más", pero para Carapaz y Landa la amenaza principal es Nibali.



No faltará la emoción. En el Giro de Italia todo puede suceder hasta el último día, si no que se lo pregunten al británico Simon Yates, hundido el año pasado en el tramo final en beneficio de su compatriota Chris Froome, cuando parecía que el tetracampeón del Tour estaba noqueado.



Carapaz, con dos triunfos de etapa en su haber, aventaja en 47'' a Roglic y en 1'47'' a Nibali, mientras que Landa espera jugar sus cartas desde la quinta plaza, a 3'15''.



FUENTE: EFE

