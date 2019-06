¡El muchacho se lució! Fred VanVleet hizo una increíble anotación para los Raptors y todavía le cometieron falta [VIDEO]

Los Toronto Raptors no están dispuestos a caer en su casa, por lo que no quieren que ninguna oportunidad de anotación se pierda. Esto lo ha demostrado el base Fred VanVleet en el segundo cuarto. No solo anotó dos puntos para su equipo, también hizo que sus rivales, los Warriors , le cometieran falta.

Fred VanVleet se acercó al área rival y superó a Draymond Green. Luego, Kevon Looney, de los Warriors, se le acercó para detenerlo y tuvo que cometer falta para lograr su objetivo. Sin embargo, VanVleet de todas maneras lanzó la pelota y entró. Y después su equipo cobró la falta cometida.

Los puntos que hizo Fred VanVleet. (Toronto Raptors)

Los Golden State Warriors y los Toronto Raptors se enfrentan en el segundo juego de las finales de la Temporada 2018-2019 de la NBA. Esta es la primera vez que una serie final se disputa fuera de los Estados Unidos.



Los locales son los Raptors y buscan su primer anillo de campeonato en la NBA, mientras que los Warriors quieren llevarse su tercer título consecutivo, después de haber ganado en 2017 y 2018. En ambos años derrotaron a los Cleveland Cavaliers.



En el Juego 1, el triunfo fue para los locales Toronto Raptors quienes vencieron a los Warriors por 118-109, gracias a las grandes actuaciones de Pascal Siakam, Kawhi Leonard y de Kyle Lowry.

