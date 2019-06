Golden State Warriors vs. Toronto Raptors: se enfrentan en el Juego 3 de los playoffs de la NBA desde California

Golden State Warriors vs. Toronto Raptors (EN VIVO | HOY | ONLINE): chocan EN DIRECTO en el Juego 3 de las finales de la NBA, este miércoles desde las 8:00 pm (hora peruana) vía ESPN. El partido se jugará en el Oracle Arena de Oakland en California.

Los Warriors de Golden State completaron su primer entrenamiento en el Oracle Arena de Oakland de cara al tercer juego de las finales de la NBA que se va a disputar ante los Raptors de Toronto y en el que seguirá de baja el alero Kevin Durant.

Golden State Warriors vs. Toronto Raptors: horarios del partido



México - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m.

Paraguay - 9:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

España - 3:00 a.m. (jueves 6 de junio)

Existe optimismo de que el escolta Klay Thompson, que se lesionó en el cuarto periodo del segundo partido disputado el domingo en el Scotiabank Arena de Toronto, inicie el partido, aunque la decisión final no se conocerá horas antes de que empiece el encuentro.

Al menos eso fue lo que expresaron esta tarde el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, y Thompson, quienes se mostraron optimistas en cuanto a su participación en el próximo partido que coloque a uno de los dos equipos con la ventaja parcial en la serie que se encuentra empatada (1-1) y se decidirá al mejor de siete.



" Kevin (Durant) se va a quedar solo en la pista después que concluyamos el entrenamiento, pero estuvo con nosotros en la sesión de vídeo y recibir más tratamiento por parte de los fisioterapeutas", explicó Kerr. "Es seguro que no jugará en el Tercer Partido, pero mejora y actualizaremos su evolución".

Los Toronto Raptors, por su parte, se sienten bien en el aspecto mental, y sin duda lucen en mejor forma física que los Golden State Warriors.



Los campeones de la Conferencia del Este saben que han superado a Golden State quizá por 90 de los 96 minutos jugados hasta ahora en la Final de la NBA, y estuvieron a punto de recuperarse del terrible lapso en que no fueron el mejor equipo sobre la cancha.



Pese a no anotar ni una sola canasta durante casi la mitad del tercer periodo del segundo partido, Toronto se acercó a dos unidades en los últimos segundos de encuentro.



Golden State resistió y consiguió un triunfo de 109-104, con lo cual empató una serie que ahora se traslada al Oracle Arena para el tercer y cuarto duelo. Los Raptors perdieron el segundo partido y la ventaja de la localía, pero no la creencia de que pueden ganar la serie.

Warriors vs. Raptors: probables alineaciones



Warriors : Stephen Curry, Klay Thompson, Andre Iguodala, Draymond Green y DeMarcus Cousins.



Raptors: Kyle Lowry, Danny Green, Kawhi Leonard, Pascal Siakam y Marc Gasol



FUENTE: EFE y AP

