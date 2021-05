Emoción, alegría y adrenalina. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) aprobó el regreso de los entrenamientos presenciales de los deportistas de la Federación Peruana de Hockey quienes estuvieron el pasado sábado en su Estadio ubicado en el Complejo Deportivo en Villa María del Triunfo.

Presentes en este importante día y luego de cinco meses de no pisar una cancha, cerca de 30 hockistas, el presidente del IPD, Gustavo San Martín, el titular de la FPH, Carlos Manuel Lazarte y Giorgio Mautino, representante de Legado.

“El deporte no es solo fierro y cemento si no el esfuerzo de ustedes, los deportistas. Antes no teníamos infraestructura y ahora luego de los Juegos Panamericanos, tenemos este hermoso estadio y otra cancha más para el deporte del Hockey. Felicito a la Federación por el apoyo que le da al deporte y pedimos a los deportistas que se sigan cuidando”, indicó el presidente del IPD.

De otro lado, el titular de la FPH, indicó que “me siento muy emocionado por el regreso de los deportistas de Hockey en la cancha. Yo he practicado Hockey desde muy joven y siento esa adrenalina de los deportistas. Hemos trabajado con zoom desde casa y luego de cinco meses volvemos”.

Entre las seleccionadas presentes estuvieron Fiorella Quispe, Nicole Cueva, Daniela Ramírez, Alexandra Castro, Fabiana Arnao, Lara Toranzo, Renata Sangio, Rafaella Carozzi, Macarena Rodríguez, Patricia Albornoz, Xiomara Bellina, Mikaela Tannert, Samar Mubarak, Julieta Li, Ana Lucía Ramírez, Jimena Leon, Angela Cangahuala, Gretell Mejía, Ilse Odar y Michela Solimano.

Entre los seleccionados convocados podemos citar a Vincenzo De Martis, Raúl Ortiz, Jean Paul Croquet, Darwin Chávez, Sebastian Dennison, Daniel Huanca, Rafael Vives, Ernesto Costa, Fernando Barco, Angelov Contreras, Sebastián Paco, Félix Mafferetti, Gianfranco Curo, Gabriel Pezo y Adrian Huacchillo.