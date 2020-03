Antes de que saliera el primer caso de coronavirus en nuestro país, Inés Melchor ya sufría por el brote del virus. Y es que los torneos en los que iba a buscar la marca clasificatoria a Tokio 2020 (2h29m30s) se estaban cancelando por precaución al contagio.

Comenzó con la maratón de Corea del Sur. De inmediato, Inés pensó en otras carreras en Europa, como la de Londres o Hamburgo; sin embargo, con el tiempo también se fueron postergando. El tiempo era más corto de cara a Tokio 2020 y las carreras que podía participar mínimas.

El problema era externo, pero al final se tomó la mejor decisión. El Comité Olímpico Internacional decidió aplazar los Juegos hasta el próximo año, dado la circunstancia de pandemia de coronavirus. Medida que fue aplaudida por Inés Melchor.

“Yo creo que es una buena noticia. Era hora de que se postergue, porque varios atletas ya dejaron de entrenar por el coronavirus. Todas las competencias ya se habían postergado hasta mayo. No sabíamos si en julio (mes de los Juegos) se iba a solucionar todo o si iba a ver consecuencias del virus", dijo Inés en diálogo con Depor.

Con este aplazamiento, la fondista huancavelicana, así como otros atletas, podrán rearmar su agenda para clasificar a Tokio 2020. Del mismo modo, habrá una nueva fecha límite otorgada por la World Athletics.

“No había manera de que un atleta consiga la marca si no había competencias y el cierre era en mayo. No sabíamos cómo hacer. Ya me siento más aliviada y tengo el tiempo suficiente para buscar la marca clasificatoria y competir. Antes estaba con ansiedad por saber qué maratón quedaba. Ahora se puede armar una agenda”, finalizó la atleta huancavelicana.

