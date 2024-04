En Barcelona 1992, ‘Kimy’ aún no había nacido (lo hizo un año después), no vio a Juan Giha llevarse la medalla de plata en tiro, casualmente nuestra última presea en los Juegos Olímpicos; 32 años después, las esperanzas están puesta en ella. No es exagerado pensar en eso, sus recientes victorias ilusionan a todo un país, y lejos de sentir presión, Kimberly trabaja en ello para conseguir ese sueño. Depor conversó con la principal carta peruana para París 2024 sobre su más reciente triunfo, lo que se le viene y su principal objetivo en la capital francesa.

Kimberly García tiene como auspicio a Caja Huancayo, Plaza Vea, Adidas UNACEM, Hunt Oil Company, Peru LNG. (Foto: World Athletics)

Kimberly, una nueva medalla de oro en tu cuello, ¿cómo te sientes?

Me siento bien, ese era el objetivo, ganar la medalla individual en los 20 kilómetros, también logramos la medalla de plata por equipos. Estamos contentas porque nunca habíamos logrado algo así. Vemos que todas las chicas están también en buen nivel, gracias a ello también se consiguió el resultado, así que estamos muy contentas y orgullosas de nosotras por lo logrado en Turquía y ahora nos toca prepararnos para los Juegos Olímpicos.

Dominaste la carrera de principio a fin, todo salió perfecto...

Sí, salió como teníamos planeado. Nuestro objetivo en sí no era este campeonato, son los Juegos Olímpicos, nuestro entrenamiento va dirigido netamente a París 2024. Estas competencias son importantes, pero preparativas.

Conseguiste tu quinta medalla mundial en tres años, ¿cuál es la clave del éxito?

Yo creo que la clave es ser disciplinado, ser perseverante, porque siempre van a haber baches en el camino y uno tiene que superarlos. Creo que lo más importante es trabajar durísimo y disciplinadamente, eso es súper importante para poder cumplir los objetivos. Más allá de que si uno es talentoso, eso es un plus, pero la disciplina es lo principal.

¿Te imaginabas tener ya cinco medallas mundiales en poco tiempo?

En realidad, no me imaginaba tantas. Obviamente, me visualizaba que al menos ganaría una medalla mundial, pero no cinco. Sí es más de lo que he soñado. Pero aún falta cumplir mi sueño que son los Juegos Olímpicos, estoy trabajando durísimo para poder cumplirlo y tener una medalla olímpica.

En estos últimos años, ¿qué ha cambiado en tus entrenamientos para que hoy en día seas una figura de talla mundial?

Yo empiezo a dar este salto cuando hice el cambio de entrenador. Sí, desde ahí hice cambios en todos los aspectos, en la alimentación, el entrenamiento muy diferente, cosas tan simples como la hidratación. Cosas que de repente uno pensaba que se lo hacía bien, pero en realidad no era así; entonces, se podría decir que he cambiado todo. Todo lo que hago ahora es muy distinto a lo que hacía hace tres años. Comparándolo, antes entrenaba mucho más duro que ahora, terminaba el entrenamiento muy agotada; en cambio, ahora no es así, termino normal. Ahora puedo recuperarme bien al día siguiente , con normalidad y poder cumplir los tiempos. Antes no, me sentía muy cansada.

¿Este mundial en Turquía fue lo más cercano a lo que te encontrarás en París por el nivel del evento y los rivales?

Sí, sumémoslo a dos o tres chicas más, yo creo que sí. El nivel va a estar muy fuerte, porque todas van a llegar a su 100% a los Juegos Olímpicos, otras no están aún al 100%, están a un 80%, 90%, como yo. La preparación netamente es para los Juegos, será durísima la competencia en París.

Sus principales logros Medalla Tiempo Juegos Bolivarianos 2013 Plata 1h34m29s Juegos Bolivarianos 2017 Plata 1h33m07s Juegos Suramericanos 2018 Oro 1h33m11s Juegos Panamericanos 2019 Plata 1h29m0s Mundial de Atletismo 2022 Oro 1h26m58s Mundial de Marcha por equipos 2022 Bronce 1h32m27s Mundial de Atletismo (35 km) Oro 2h39m16s Juegos Panamericanos 2023 Oro Sin tiempo Mundial de Atletismo 2023 (35 km) Plata 2h40ms52s Mundial de Marcha por equipos 2024 Oro 1h27m12s

Este mundial otorgó ya las plazas olímpicas para los relevos mixtos, ¿fue estrategia no competir en esa modalidad?

Sí, yo quería participar en los 20 km individual y los chicos más jóvenes fueron los que buscaron la plaza, porque tanto César Rodríguez, Evelyn Inga, Luis Henry Campos y Mary Luz Andía queríamos participar en individual. Teníamos esa posibilidad de poder ganar por equipos en los 20k y con Evelyn y Mary Luz sí se dio. Creo que fue una buena decisión, la mejor decisión que tomamos. Ahora, por ranking, creo que sí tenemos un cupo asegurado para los Juegos Olímpicos. Ya ahí se verá quién tomará la posta, de repente yo o Evelyn, o los chicos. Todavía no está definido, me estoy centrando bastante en los 20k, de acuerdo a cómo termine la prueba y todo veremos.

Tu progresión en la marcha atlética ha sido muy importante. En 2013, tu tiempo era de 1h33m y 11 años después estás en 1h26m o 1h27, has bajado casi cinco minutos, ¿cómo explicas esto?

Sí, inclusive hablando con mi entrenador, me dice que me demoré mucho en bajar mi tiempo, incluso tendría que haberlo hecho años atrás. De repente, años atrás, si hubiera estado en mejores condiciones, ya hubiese bajado más, porque hasta 2021 estaba en 1h29m, ya me había estancado ahí y no podía bajar más. Todo al fin y al cabo es producto de la preparación y los entrenamientos.

Muchos deportistas buscan su pico de rendimiento en los mismos Juegos Olímpicos, ¿tu caso es similar? ¿Aún no hemos visto tu mejor versión este año?

Sí, es cierto, lo mío todavía no está, se verá en París, estamos ahora en competencias preparatorias. A pesar de todo ello, los resultados están yendo muy bien, no estamos al 100%, no estamos tan finas, pero se consiguió este objetivo [del Mundial], donde sí pienso estar muy bien es en París. Ahí mostraré mi mejor versión.

¿Vas a tener otros eventos previo a París 2024?

Sí, el 6 de mayo es muy probable que esté participando en el Río Maior de Portugal y el 18 en España, en La Coruña, ahí terminaría mis competencias y solo tocaría entrenar para los Juegos.

Se habla de que eres ya la mejor deportista en la historia del Perú, ¿te sientes así?

La verdad es que no trato de pensar mucho en ello. Incluso, yo misma me puse esa meta de que me voy a considerar así [la mejor en la historia] una vez que tenga una medalla olímpica. Yo creo que eso sería como el combo completo para mí , necesito sí o sí esa medalla para yo sentirme satisfecha con todo lo que he hecho. Desde los cinco años que vengo entrenando y desde muy pequeña me tracé ese objetivo, entonces cumplirlo sería una felicidad completa, ya con eso hubiera ganado todo: Juegos Olímpicos, Mundiales, Panamericanos. Entonces sí me sentiría ya satisfecha con todo.

¿Cómo manejas el tema de la presión, de saber que eres la principal carta de medalla?

Trabajo con un psicólogo, es importante también conversar con él, ver cómo me siento y todo ello. La verdad es que ahora no me siento presionada, estoy bastante relajada, tranquila. Hay momentos en que sí, me da una ansiedad de que sean ya los Juegos, de ya querer competir, pero eso trato de controlarlo con el psicólogo. Presión, por mi parte, no hay. He sabido controlarme también, no estar presionándome a misma. Mentalmente estoy muy bien, sé lo que quiero, estoy bastante enfocada, concentrada en lo que quiero. Espero seguir así hasta los Juegos, ya falta muy poco.

¿Sueñas con el oro olímpico o con el podio?

Para serte sincera, sueño con el oro olímpico. Ese es mi máximo objetivo, no te voy a mentir.

La evolución de Kimberly García Temporada Su mejor tiempo del año Campeonato Mundial de Atletismo 2013 1h33m57s Campeonato Mundial de Marcha Atlética 2014 1h29m44s Panamericano de Marcha Atlética 2015 1h31m13s Campeonato Mundial de Marcha Atlética 2016 1h29m38s Campeonato Mundial de Atletismo 2017 1h29m13s Campeonato Mundial de Marcha Atlética 2018 1h28m56s Campeonato Nacional de Marcha Atlética 2019 1h29m14s Gran Premio Cantones de La Coruña 2021 1h32m13s Campeonato Mundial de Atletismo 2022 1h26m58s Gran Premio Cantones de La Coruña 2023 1h26m40s 92nd Podebrady Walking 2024 1h27m08s





