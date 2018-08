James Harden es de esos jugadores de básquetbol que son imposibles de confundir. No solo por impresionante capacidad para clavar el balón en el aro, sino por la frondosa barba que lo ha convertido en uno de los jugadores más famosos de la NBA.

James Harden nació el 26 de agosto de 1989 en Los Ángeles, California. El talentoso jugador fue el más joven de tres hermanos y su madre consideró su llegada como un "milagro", pues antes de tenerlo sufrió una serie de dolorosos abortos involuntarios.

Por este motivo, la familia de James Harden es bastante creyente de la religión cristiana. "Quiero agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida", ha dicho el crack de los Houston Rockets después de cada logro conseguido en su carrera.

Desde pequeño, James Harden tuvo un talento innato para el básquetbol, pero tuvo que lidiar con problemas de asma durante toda su infancia. Incluso, tuvo que utilizar inhalador durante toda su destacada carrera colegial en la escuela superior en Lakewood.

James Harden dio sus primeros pasos en el básquetbol en la escuela de Lakewood. (Instagram)

James Harden arrancó su carrera deportiva profesional en los Sun Devils de la Universidad Arizona State en la temporada 2007-2008. Vistiendo esa camiseta, el talentoso base-escolta registró un promedio de 19 puntos y 5,5 rebotes por partido. En 2008, quedó entre los 50 finalistas del prestigioso Premio John R. Wooden, tras anotar 40 puntos ante la Universidad de Texas.

En la temporada 2009, James Harden fue nombrado All American consensuado y Mejor Jugador del Año de la Pac-10 Conference. Esto, gracias a que alcanzó un promedio de 19 puntos y 5,5 rebotes por partido con los Sun Devils.

¿Cómo empezó la historia de la barba de James Harden?

En su primer año con los Sun Devils, James Harden ya llevaba barba, pero era corta y poco llamativa. Antes de arrancar la temporada 2008-2009 de la División I de la NCAA, el destacado jugador apareció en la portada de la revista ESPN (junto a la jugadora Briann January, también de los Devils) luciendo una pequeña barba en estilo de candado.

Sin embargo, todo cambió en 2009, durante su última temporada universitaria. Aunque muchos pensaban que James Harden buscaba llamar la atención con su llamativa barba, en realidad reconoció que la dejó crecer por "flojera a afeitarse".

"No me gusta perder tiempo de mi vida en afeitarme por las mañanas", explicó James Harden en un perfil suyo publicado ese año en el New York Times. Lo cierto es que la barba continuó creciendo hasta convertirse en una característica bastante peculiar en el prodigioso anotador.

Así lucía la barba de James Harden en su época universitaria. (Facebook)

¿Cuál fue el primer equipo de James Harden en la NBA?

Luego de dos notables temporadas con los Sun Devils, James Harden se declaró elegible para el draft de la NBA de 2009. Fue elegido en tercer lugar del draft por Oklahoma City Thunder, equipo que apenas había disputado una temporada en el torneo después de comprar a los SuperSonics de Seattle.

Con la barba algo recortada, James Harden empezó a convertirse en figura de Thunder. Y su aporte fue clave para llevar al equipo de Oklahoma a los primeros NBA Playoffs de su historia, donde terminarían eliminados en primera ronda por Los Ángeles Lakers.

La popularidad de James Harden fue creciendo rápidamente por sus destacadas actuaciones con el Thunder. En el 2012, batió su récord de anotaciones al anotarle 40 puntos a los Phoenix Suns. Aunque ese mismo año sufrió un duro golpe en la cabeza por parte de Metta World Peace en un duelo ante los Lakers, el cual lo tuvo inactivo por varios meses.

En la temporada 2011-2012, Oklahoma City, que además de James Harden contaba con la figura de Kevin Durant , llegó a disputar la final de la NBA. Pero no pudieron llevarse el anillo tras caer en la final ante el poderoso Miami Heat de LeBron James. A pesar de la derrota, Harden fue elegido como el sexto mejor jugador del torneo.

James Harden con la camiseta de Oklahoma City Thunder. (Getty Images)

¿Cómo fue la llegada de James Harden a los Houston Rockets?

James Harden se negó a renovar contrato con el Thunder por 55 millones de dólares, por lo que en 2012 fue transferido a los Houston Rockets junto con Daequan Cook, Cole Aldrich y Lazar Hayward, a cambio de Kevin Martin y Jeremy Lamb. La estrella de la prominente barba firmó contrato por cinco años y 80 millones de dólares.

En su debut con los Rockets, James Harden batió el récord de la franquicia al firmar 37 puntos, 12 asistencias y 6 rebotes. Mientras que solo dos meses después rompió su propio récord de anotación con 45 puntos ante Atlanta Hawks. Algunas fechas después consiguió su primer triple-doble ante Charlotte Bobcats y batió nuevamente su récord con 46 puntos ante su ex-equipo, Oklahoma City.

Liderados por James Harden, los Rockets volvieron a los NBA Playoffs en la temporada 2012-2013 por primera vez desde 2009. Aquel año, el base californiano fue elegido para disputar su primer All-Star y fue incluido en el mejor quinteto del torneo. Además, integró el equipo de Estados Unidos que se coronaría campeón de los Juegos Olímpicos de Londres.

James Harden es la figura indiscutible de los Houston Rockets. (Getty Images)

Los siguientes años fueron buenos en números para James Harden, pero no para los Rockets. En la temporada 2016-2017, el jugador de la llamativa barba quedó segundo en las votaciones para MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA, pero fue superado por Russell Westbrook. Mientras que rechazó ir a los Juegos Olímpicos de Río con la selección de Estados Unidos.

James Harden volverría a romper su récord personal el 30 de enero de 2018. En un histórico encuentro ante Orlando Magic, se convirtió en el único jugador en la historia de la NBA en anotar un triple doble con 60 puntos, superando al legendario Michael Jordan. Y aunque no se sabe lo que ocurrirá en la próxima temporada de la NBA, lo único seguro es que no se afeitará la barba.



"Solo consideraría afeitarme si me pagan 10 millones de dólares", bromeó hace algunos meses James Harden con una reportera del portal TMZ. Sin duda, un jugador que tiene todo lo necesario para hacer historia en la NBA.