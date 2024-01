De Trazegnies repitió el plato por segunda edición consecutiva, luego de lograrlo en 2022 y antes de ello hacer historia en 2018. Pero el título mundial no fue lo único memorable aquella tarde en Miami, el velerista también aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio a su prometida y sellar el momento histórico. Depor conversó con Jean Paul sobre lo que fue su gran año y lo que se le viene para esta temporada 2024.

¿Te imaginabas cerrar el 2023 de la manera que lo hiciste?

Sí, me siento muy contento por lo que he obtenido. Aunque a inicio del 2023 me visualizaba con una medalla de oro en Santiago 2023, no se pudo, pero se dejó todo, demostré de lo que era capaz. Alcanzamos una medalla y medalla es medalla. Lo más bonito fue lo que me tocó vivir hasta llegar a la medalla de plata. Tuve oportunidades de entrenar muy fuerte con gente muy preparada. Toda esa preparación también me ayudó para cerrar el año con un campeonato mundial. Siento que estoy en un nivel deportivo, en un nivel súper alto, incluso más que otras veces. Ya tengo 30 años, no hay límite y tengo seguir representando al Perú de la mejor manera.

¿Te imaginabas con ser tricampeón mundial de sunfish?

En un inicio no, recientemente sí. Hace tiempo quería ser campeón mundial, una vez que eres campeón quieres serlo de nuevo al siguiente año. Eso me pasó cuando fui campeón por primera vez en Italia, tener la copa todo un año en mi casa y luego ahora tenerla de vuelta. Ahí me visualizaba nuevamente como campeón mundial, realmente se trabajó duro para eso y aprovechando la preparación de los Panamericanos se pudo lograr.

Todo deportista sueña con ser campeón mundial, en tu caso lo has hecho tres veces...

Sí, es algo que realmente te das cuenta después. Yo iba a ganar el Mundial y no pensaba en dos, tres, cuatro veces, no pensaba en números, pero una vez que lo logras ya tienes un tiempo para reflexionar, te das cuenta de lo que conseguiste para ti, para tu país, para tu familia, para todas esas personas que te acompañan. Al final el logro no es de uno, es de todas las personas que han estado acompañándome. Todas esas personas han sumado muchísimo. No es solo un título más, no es solo un campeonato mundial más, significa mucho más. En lo personal, también se me presentó una oportunidad para pedirle matrimonio a mi enamorada. En la ceremonia, recibió el premio, las fotos, el champagne, le di el trofeo a mi enamorada y me arrodillé a pedirle matrimonio. Fue una gran forma de terminar el año, en lo personal y en lo deportivo.

¿Cómo fue esa proposición?

Armé un poco la forma de cómo lo iba a hacer [pedirle matrimonio] y las oportunidades que podía tomar en el camino. Si se me daba una oportunidad, pues iba a agarrar la primera. La primera fue esa premiación.

Jean Pierre en tu caso, ¿aún tienes esperanzas de que tu modalidad (sunfish) sea incluida en los Juegos Olímpicos?

No, no va por ahí, no se ha hablado de que el sunfish sea una opción para los Juegos Olímpicos, yo igual voy a seguir mi camino en el circuito panamericano y seguir participando en Panamericanos, Mundiales y demás eventos, todo lo que aparezca en el calendario.

¿Qué es lo que se te viene este año?

El 2024 va a ser un año más tranquilo, porque estamos fuera de un ciclo panamericano, va a ser un año en donde mis objetivos principales se basan en Campeonato Mundial, en lograr el cuarto campeonato. Ese va a ser mi objetivo, año a año, y otros campeonatos importantes que voy a participar, como el Norteamericano, el Sudamericano y el Midwinter. Sería ideal que se hable de incluir el sunfish más adelante, pero la vela va un poco a modernizarse más y esperan que las competencias sean más rápidas. Ahora, hay botes Foil que son los que se suspenden en el agua más rápido y un poco el futuro de la vela va en eso, es algo que yo quiero experimentar pronto, el tema del Foil y desarrollarme a nivel más profesional.

