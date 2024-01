Con buen arranque

Diego Elías comenzó el año de la mejor manera ganando el JP Morgan Tournament of Champions en Estados Unidos, siendo el primer sudamericano (y peruano) en ganar este reconocido torneo de squash. El ‘Puma’ levantó su primer título del 2023 luego de vencer al egipcio Marwan ElShorbagy por 3-0 (11-2, 11-6 y 11-4) en la gran final. Dejó en el camino a Dimitri Steinmann (segunda ronda), Mohamed ElSherbini (octavos), Tarek Momem (cuartos) y Paul Coll (semifinales). Y ya para ese entonces se ubicaba puesto 5 del ranking de la PSA.

Una semana después de conquistar el JP Morgan, Elías se llevó su segundo título consecutivo del año con el Motor City Open. El peruano, que ya había escalado al puesto 4 del ranking, venció al egipcio Mazen Hesham en la final por 3-1 (11-3, 11-4, 6-11 y 11-3) para ser el primer competidor en sumar tres coronas en este evento (2020 y 2022). En su ascenso al título, derrotó a Mohamed Abouelghar (segunda ronda), Gregoire Marche (cuartos de final) y Tarek Momen (semifinales).

Y luego de los títulos del JP Morgan y Motor City Open, Elías mantuvo su gran nivel y sumó su tercer título al hilo en el Pittsburg Open, firmando un arranque de 2023 de ensueño. Un par de días después de su segunda corona, ganó en este evento norteamericano tras superar al egipcio Marwan ElShorbagy por 3-0 (11-5, 11-7 y 11-2) y ser ahora así un candidato real a ser el número uno del mundo. En ese momento, el ‘Puma’ era top 3, pero ya daba signos de su despegue hacia la cima.

Ruta accidentada hacia la cima

Luego de tres títulos seguidos, era inminente que Diego Elías iba a terminar siendo número uno del mundo, el tema era cuándo. El Black Ball Squash Open de marzo se presentaba como un evento para dar otro paso importante hacia la cima. Sin embargo, el peruano tuvo su primer revés importante del 2023 al quedar a puertas de la final del evento egipcio. El ‘Puma’ cayó en semifinales ante el británico Mohamed ElShorbagy en un juego que acabó 3-2 (11-7, 9-11, 11-4, 7-11, 12-10).

A la semana siguiente, Diego tenía otra opción de poder aspirar a ser número uno del ranking con el Canary Wharf Classic de Londres. Peleaba junto al inglés Mohamed ElShorbagy por saber quién podía destronar a Mostafa Asal, siempre y cuando uno de ellos ganara el título y el egipcio no llegara a la final. Sin embargo, el camino del ‘Puma’ en dicho evento se terminó rápido, en segunda ronda cayó ante Joel Makin por 2-0 (11-5, 11-7), apagando de manera momentánea la ilusión de llegar a al cima

Un par de días después y como si el destino le diera una mano, Mostafa Asal, en ese entonces número uno del mundo, fue suspendido durante seis semanas sin jugar por infringir el Código de Conducta en relación con el juego peligroso en un torneo del 2022, con ello su rival se bajaba del Optasia Championship y British Open, dos escenarios en los que Diego debía ser el nuevo líder. La primera parada fue el Optasia y el ‘Puma’ debía ganar el título para escalar a lo más alto de la PSA.

No obstante, los nervios y la presión le jugaron una mala pasada y no pudo terminar su primer juego del Optasia Championship, a finales de marzo. Elías se enfrentaba al egipcio Karim Abdel Gawad y estaba abajo en el marcador durante el cuarto game, pero no pudo terminar acusando una lesión, por lo que el resultado fue un 3-1 (11-7, 5-11, 10-12, 0-4) para su rival, que a la postre terminaría siendo el campeón de ese evento. La última ‘bala’ para Diego era el British Open para concretar su objetivo.

Número uno del mundo

Diego Elías tuvo que esperar hasta la segunda semana de abril para ser por primera vez en su carrera número uno del mundo . Durante el British Open, la PSA confirmó su ascenso tras la suspensión de Mostafa Asal, por lo que se convirtió en el primer sudamericano y peruano en escalar a la cima del ranking mundial. Si bien no logró ganar dicho certamen británico, llegó hasta la final donde cayó contra el egipcio Ali Farag.

Su camino hacia la final del British Open comenzó contra Joel Makin (segunda ronda), luego frente a Nathan Lake (tercera ronda), siguió Victor Crouin (cuartos de final) y Paul Coll (semifinales). Ya en la final, perdió contra Farag por 3-1 (13-11, 5-11, 11-8, 11-9). Si bien tuvo que esperar hasta mayo para estrenarse como número uno, al ‘Puma’ le costó la experiencia de ser el mejor del mundo y estuvo en la cima cerca de un mes .

En el PSA World Championship (Mundial de Squash) en Estados Unidos, Elías debutó con victoria contra Raphael Kandra (primera ronda), luego superó a Baptiste Masotti (segunda ronda) y a Saure Ghosal (tercera ronda); sin embargo, Karim Abdel Gawad frenó su seguidilla de victorias (cuartos de final). Eso sí, se dieron otros resultados que aseguraban al ‘Puma’ como líder un par de semanas más.

Traspié al cierre de temporada 2022-2023

A diferencia de otros deportes, el squash tiene una extensión de temporada peculiar, comienza en agosto y termina en julio siguiente. Este año, se juntó el cierre de temporada 2022-2023 (de agosto 2022 a julio 2023) con el arranque del curso 2023-2024. Diego Elías no pudo cerrar el calendario como número uno al tropezar en los dos últimos torneos: El Gouna International en Egipto y el CIB World Tour Finals 2022-2023.

Elías perdió la cima del mundo tras esos eventos. En El Gouna International, el ‘Puma’ llegó hasta semifinales, donde terminaría cayendo contra el propio Farag y en el CIB World Tour Finals, fue el primer sudamericano en disputar la final de este evento; pero el resultado no lo acompañó y cayó contra Mostafa Asal, cerrando ese curso en el puesto 2 del mundo.

Nueva temporada

Luego de un descanso entre el cierre de temporada e inicio de la otra, Elías debutó a finales de agosto en el Paris Squash 2023, con victoria sobre Shahjahan Khan (segunda ronda). Luego, se topó con Nick Wall (tercera ronda) y Joel Makin (cuartos de final); tras ello derrotó a Mohamed ElShorbagy (semifinales), pero en la final perdió contra Ali Farag.

En septiembre, Elías compitió en el QTerminals Qatar Classic 2023. Debutó contra Auguste Dussourd (segunda ronda), luego se midió contra Youssef Soliman (tercera ronda), Karim Abdel Gawad (cuartos de final), Mazen Hesham (semifinales). Sin embargo, otra vez, perdió contra Ali Farag en su segunda final consecutiva.

Ya en octubre, estuvo presente en el US Open 2023, donde se quedó a puertas de afrontar una nueva final. Debutó contra Ramit Tandon (segunda ronda), en su camino también venció a Nathan Lake (tercera ronda) y Mohamed ElShorbagy (cuartos de final); sin embargo, perdió contra Paul Coll (en semifinales). Al mes siguiente, volvería a disputar una definición, pero de nuevo la suerte le fue esquiva.

Elías disputó Singapore Squash Open con el objetivo de volver a levantar un título en el año, pero no se pudo. Venció a Ramit Tandon (segunda ronda), Fares Dessouky (cuartos de final), Mostafa Asal (semifinalesl). No obstante, en su tercera final seguida en la que se topaba contra Ali Farag, el egipcio volvió a ganarle. Su más reciente torneo disputado en la PSA fue a finales de noviembre e inicios de diciembre, el Hong Kong Squash Open.

Elías tropezó y fue eliminado en cuartos de final del Hong Kong Squash Open a manos de Paul Coll. El ‘Puma’ venía de vencer a Nathan Lake (segunda ronda) y Karim Abdel Gawad (tercera ronda), pero no pudo seguir en la senda del triunfo frente al neozelandés. Tras ello, llegaron las fiestas navideñas y el siguiente reto dentro de la PSA será a inicios de enero con el SmartCentres Kinetic Florida Open 2024, donde buscará su primer título del 2024.

Dejando el alto el nombre del Perú

Durante el año, Diego Elías no solo brilló en el circuito profesional de la PSA, también demostró todo su nivel en los eventos continentales con Perú. En junio, el ‘Puma’ se proclamó campeón panamericano de squash al vencer por 3-1 al colombiano Juan Vargas (11-7, 11-7, 10-12, 11-6). Pero no fue la única medalla que se llevó en dicho evento, en la modalidad por equipos, se alzó el plata junto a Alonso Escudero y Rafael Gálvez.

Y en octubre, el ‘Puma’ rugió por todo lo alto al proclamarse bicampeón panamericano de squash tras vencer al colombiano Miguel Rodríguez, como en Lima 2019. Elías venció a su rival por 3-1 (11-4, 7-11, 11-5, 11-4), pero su actuación no quedó ahí. En dobles, junto a Alonso Escudero, se llevó la presea de bronce luego de superar a los argentinos Roberto Pezzota y Romiglio Leandro, y caer ante los mexicanos Leonel Cárdenass y César Salazar. Y en equipos, otro bronce más al llegar a ‘semis’ contra Argentina.





