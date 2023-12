El equipo femenino de la ‘U’ tuvo un gran año de principio a fin en la liga, siendo el equipo más regular y superando en las finales al principal candidato, al bicampeón Alianza Lima. Durante la primera etapa, las ‘leonas’ lideraron el torneo con puntaje perfecto, convirtiéndose en el único equipo invicto. De la mano de Luz Campoverde, ‘Fefa’ Lacoste y demás jugadoras, lideraron el hexagonal final y en ‘semis’ se toparon con Sporting Cristal, a quienes vencieron con autoridad. Ya en la final, contra las íntimas, la llave fue de infarto.

En la ida, en Matute, Alianza ganó por la mínima diferencia (1-0) y todo se definía en el Monumental. Con un marco histórico, más de 42 mil personas en Ate para tener un récord de asistencias a nivel de fútbol femenino en Sudamérica (que luego quebraría la final brasileña), la ‘U’ le dio vuelta para sumar su décima corona, estirando así su liderato como equipo más laureado. Lacoste y Cindy Novoa fueron las encargadas de darle el triunfo, sellar la victoria ante el clásico rival y así cerrar la Liga Femenina de este año, con aspectos positivos y negativos.

Hechos para destacar

La ‘U’ campeona

Las ‘leonas’ lograron su décimo título, el primero en cuatro años, en un escenario ideal para ellas: volteando el partido en solo seis minutos, con toda su hinchada en las tribunas y contra su clásico rival y por ese entonces bicampeón del fútbol femenino, Alianza Lima. Esa noche, la ‘U’ marcó un histórico récord de asistencias en un partido sudamericano de mujeres con 42 mil aficionados en el Monumental, superando así los 41, 070 hinchas de la final de vuelta entre Corinthians e Internacional. Eso sí, días después, la victoria del ‘Timao’ en la vuelta llenaría 42 mil 326 aficionados, dejando en segundo lugar los registros del duelo en Ate.

El pilar del título merengue se debió, además de la dirección de John Tierradentro, a figuras que aparecieron en momentos cruciales para iluminar al equipo, cuando todo parecía adverso. La uruguaya Lacoste es quizá el nombre que representa la campaña de las ‘leonas’. A punta de garra, la charrúa le puso la cuota de carácter a la ‘U’ y pese a ser defensora, fue una de las máximas anotadoras, con 12 tantos (tercera en el ranking). De igual forma con Luz Campoverde, quien llegó este año para campeonar y cumplió su palabra. Marcó 16 ‘dianas’ y fue segunda artillera del torneo; Cindy Novoa también apareció con cinco festejos.

Universitario de Deportes fue el campeón de la Liga Femenina 2023. (Foto. Twitterligafemfpf)

La goleadora del año

Pese a que Alianza Lima no logró el ‘tri’, Adriana Lucar fue la máxima anotara del campeonato. La goleadora histórica del club íntimo firmó de nuevo una buena temporada y buen registro de goles, apareciendo no solo en la fase regular, también en la otra fase. La ‘9′ nacional cosechó 17 ‘dianas’, 11 en la primera etapa y el resto en el hexagonal final. Eso sí, se quedó con la molestia de no marcar en semifinales ni en las finales.

Apoyo importante

Aunque aún no está al nivel que muchos esperar, lo cierto es que la popularidad del fútbol femenino continúa creciendo. El nivel de interés y participación del público se ha visto reflejado en los estadios y en las redes sociales, lo que definitivamente ha despertado el interés de las marcas, que han identificado un nicho por cubrir. No será al nivel del fútbol masculino, pero las chicas también han tenido notoriedad y el torneo ha contado con auspicios. Pluspetrol decidió apostar por el torneo y ser otra vez patrocinador oficial del certamen

La exposición que ha tenido la Liga Femenina también va de la mano con la difusión de los partidos en señal abierta y vía streaming. En ese sentido, Nativa apostó por transmitir la competencia y así ser un medio para que decenas de personas, tanto mujeres como niñas de todo el país, puedan ver los compromisos.

Por mejorar (y erradicar)

Infraestructuras precarias

Las marcas y patrocinadores apostaron por el torneo, pero aún queda mucho por mejorar en temas de clubes, infraestructuras y canchas. Más de una vez, los partidos de la Liga Femenina tuvieron escenarios precarios que solo evidenciaban la poca profesionalidad de algunos clubes. Uno de los más llamativos fue durante la etapa hexagonal, entre Universitario y Mannucci. El partido se llevó a cabo en Trujillo, pero lo alarmante fue el deterioro del recinto norteño

El gramado, que de por sí es sintético, estaba en muy mal estado, las zonas para los comandos técnicos desgastadas y un cercado perimétrico lleno de óxido. Todas estas condiciones que pusieron en peligro a las jugadoras de ambos equipos, pues fácilmente pudieron provocar alguna lesión frente a tanta inseguridad.

Universitario y Mannucci jugaron por los play-offs de la Liga Femenina en un estadio de pésimas condiciones. (Depor)

Temas de acoso

Lo que sí o sí se debe erradicar son los acosos y casos de hostigamiento que han sufrido diversas jugadoras de distintos clubes, y mejorar la pronta respuesta y acción de los entes encargados de velar por su seguridad. Por ejemplo, las futbolistas de Sporting Victoria denunciaron a los directivos de su club debido a malos manejos internos, falta de pagos y por acoso. Linda Espinoza, jugadora del plantel, acusó al técnico Víctor Hugo Ríos (hijo del presidente del club) de haber sometido a ella y sus compañeras a “abuso psicológico y constantes amenazas de sacarnos del equipo si hablábamos”.

Otro caso que escaló en redes sociales fue el de Lourdes Merino, exjefa de equipo de Atlético Trujillo. Ella renunció a su cargo en protesta por la inacción de su club ante casos de acoso por parte de José Valdivia, gerente deportivo. Merino elevó su voz a la Fiscalía, pues varias jugadoras habrían sufrido este tipo de acoso, además de falta de pagos. La Liga Femenina decidió investigar lo sucedido, pero el tema quedó ahí. Otro tema ligado a las carencias del torneo son los bajos sueldos de las jugadoras, muchas de ellas ni siquiera tienen contrato profesional.

Por ejemplo, Cindy Novoa reveló que el sueldo que reciben es en soles, a diferencia de los futbolistas, quienes ganan en dólares y la brecha salarial es muy distante. “Cobramos en soles. Las extranjeras de dos mil soles para arriba, un poquito más. No creo que lleguen a cinco mil. Los chicos ganan en dólares. Me gustaría ganar dos mil dólares que serían como seis mil soles. Con 2 mil dólares me caso”, dijo en su momento. Triste realidad.

