Aunque a los meses de nacida se fue a vivir a Estados Unidos, Jessica Jurka nunca perdió ese lazo que la une con Perú. Aprendió todo en tierras norteamericanas, pero su corazón es rojo y blanco. Con tan solo 11 años, ella empieza a hacerse un nombre en el patinaje artístico y sueña con representarnos en los principales eventos deportivos. Una meta que se puede hacer realidad.

Hace diez días, Jessica Jurka logró la medalla de oro en el campeonato de Patinaje Artístico 2022 en Indiana. Ella se subió a lo más alto del podio en la serie de Juvenile Girls del grupo B con un puntaje de 53.91, pero las buenas noticias no quedaron ahí.

Días después de su primer triunfo, Jessica volvió a brillar y consiguió el puntaje más alto en el US Figure Skating Championship Series, en la categoría Juvenil Girls GRO F-Free Skate. Jurka Cubas superó a otras 96 patinadores y registró 62.76 puntos.

“Hice el segundo más alto puntaje que he obtenido en mi vida. Estuve super feliz por eso, también porque era mi primera vez volando (en avión), no lo había hecho antes desde pandemia”, le contó Jessica Jurka a Depor.

Las competencias fueron en Indiana y Boston, respectivamente, por lo que Jessica tuvo que viajar desde Ohio (donde vive) hacia los distintos lugares para competir. La emoción que tuvo fue inexplicable, ya que presentarse en lo que uno más le gusta no tiene comparación.

Desde que tiene uso de razón, Jessica estuvo conectada con el hielo. A los dos años, su madre la llevó a ver la nieve y no quiso irse. Todos los días de esa época, fue a ver el hielo y el patinaje llegó en el acto.

Un año después, Jessica ya estaba en una pista sobre hielo deslumbrando a todos. Ella patinó hasta los seis años por diversión, recién a los 8 empezó a entrenar de verdad para competir.

Ya con 11, Jessica empieza a hacerse un nombre importante en su categoría. Si bien le faltan tres etapas más hasta que pueda representar a un país, a partir de los 13 ya lo puede hacer. Ella al vivir en Estados Unidos podría escoger a dicho país; sin embargo, su sueño es hacerlo por Perú.

“Sí, a veces me han preguntado a que país quiero representar y yo he decidido que quiero competir para Perú, yo nací ahí. Quiero probar que no solamente las patinadoras de Estados Unidos o Rusia son las mejores, si uno trabaja puede ser como ellos sin importante de donde seas”, dijo.

“Mi sueño es competir por Perú, me gustaría hacer en unos Juegos Olímpicos y tal vez algún día podamos tener dos peruanos en patinaje artístico”, finalizó Jessica Jurka, Un nombre que dará que hablar en el futuro.

Ficha: Jessica Elizabeth Jurka Cubas

Edad: 11 años (6/6/2010)

Principales logros:

Campeona regional pre juv 2020

Medallista de plata nacional en juvenil/intermedio 2021

Pertenece al equipo de EEUU de alto rendimiento

Primer puesto en Juvenile 2022

Actual segundo puesto nacional en su categoría}