Conversamos con él sobre estas dos grandes citas deportivas. Además, nos habló sobre la relación que tiene con el Comité Olímpico Peruano (COP) y con Legado, y sobre los planes del IPD para este nuevo año. También se refirió al PAD, el Programa de Apoyo al Deportista, que beneficia a los atletas más destacados.

El año pasado, hubo cinco presidentes en el IPD. Usted, que fue el quinto, permanece en el cargo desde que ingresó a fines de octubre. ¿Cómo ha encontrado esta institución?

Bueno, como dice un dicho, no hay quinto malo. Hemos tenido unos movimientos políticos que han generado cambio tras cambio, nadie en el país la tiene segura. Sin embargo, lo que hemos querido es darle estabilidad al deporte. Yo vengo del deporte; del tiro, para ser exactos. Conozco la mecánica. Hemos podido tener el mejor contacto con los presidentes de las Federaciones y les hemos explicado nuestra visión de continuidad. No podría yo hablar mal de las otras gestiones (del IPD), porque no me compete. Tomamos posesión el 27 de octubre y hemos podido terminar el año de manera sostenible. Para que tengas una idea, tenemos un 94% de ejecución del presupuesto, que creo que es una cantidad bastante significativa dentro del aparato de Gobierno. Significa también que hemos hecho, en poco tiempo, una buena gestión.

¿Y el presupuesto para este año cómo va? ¿Hay alguna mejora con respecto al 2022?

Ha habido una mejora de aproximadamente el 15%. Sigue siendo bajo, pero algo es algo, dijo un calvo y le salió un pelo. También depende de la gestión que hagamos y cómo justifiquemos el mayor gasto, porque este año se nos vienen los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en Chile. Recordemos que estos Juegos van a ser el trampolín para París 2024. Entonces, a todos nuestros atletas que estamos mandando los estamos enviando en condición de ganar un cupo a París. Todo eso también llama a una preparación: el ‘Plan París 2024′, que está íntimamente ligado a Santiago 2023.

Los planes para Santiago y París

¿Y cuál es ese plan que tiene el IPD para los deportistas de cara a Santiago 2023?

Hemos trabajado junto con las Federaciones. A cada Federación le pedimos que nos proporcionen a sus atletas más destacados y que nos hagan una proyección de cuántas medallas y quiénes podrían ganarlas. Es un trabajo bien delicado porque no puedes excederte ni quedarte corto. Pero, ¿cómo nosotros vamos a apoyar a las Federaciones? Vamos a darles un acompañamiento, vamos a pedir un presupuesto adicional (al Gobierno) para que no condicione con el que tienen las Federaciones y le vamos a dar un apoyo a los deportistas que tenga esa proyección (de estar en podio).

Cuando se les da apoyo económico a los deportistas, se les pide que rindan cuentas y lo tienen que hacer ellos mismos. No son administradores y es un tiempo que lo podrían usar para entrenar. ¿Cómo solucionar ese aspecto?

Sucede que, si tú le das la plata al atleta, lo conviertes en su propio administrador, rendidor de cuentas, y eso lo distrae de sus actividades. El atleta tiene que tener ciertas libertades. Básicamente, es un artista que se tiene que dedicar y concentrarse a lo que va: a la medalla. Vamos a sentarnos junto a las Federaciones para darles a los atletas priorizados, los que tienen opción a medalla, un acompañamiento administrativo (para que puedan rendir sus cuentas) para darles un respiro.

¿Habrá un programa de apoyo para París 2024, así como hubo para Tokio 2020?

Claro que sí. El preludio de París es justamente Santiago 2023. Allí vamos a lograr algunos cupos. Ojo que, incluso, para Chile hay que lograr clasificaciones y ya muchas Federaciones tienen un buen número de atletas que van a participar. De esos que vayan, habrá algunos, un grupo más compacto, que acudirá a París 2024. Y ahí se hace el programa.

No ganamos una medalla desde 1992. En Tokio 2020, obtuvimos diplomas olímpicos. ¿Cómo ve París 2024?

Hay proyección. Yo creo que, para estos Juegos Olímpicos que vienen, sí tenemos varias opciones de poder renovar nuestro medallero. Ojo que estamos hablando de la parte olímpica, donde tenemos cuatro medallas, una en vóley y tres en tiro, pero también tenemos 9 medallas en los Juegos Paralímpicos. Nosotros estamos visibilizando la parte de los atletas, pero hay los paraatletas que han tenido un despegue excepcional. Eso también es bueno ponerlo en relieve, porque ellos se esfuerzan mucho y nos dan buenos resultados.

Juan Carlos Huerta fue designado el 27 de octubre como presidente del IPD, en reemplazo de Máximo Pérez Zevallos. (Foto: Lenin Tadeo/GEC)

Legado y el IPD

Hablemos un poco de Legado. ¿Cómo es la relación con esta entidad que administra los centros deportivos que dejaron los Juegos Panamericanos de 2019?

Legado se forma inmediatamente terminando los Juegos de Lima 2019. Su tarea es administrar esa infraestructura y, al mismo tiempo, irla entregando a cada una de las Federaciones. Estamos demorando ya casi 3 años y ya debería terminarse. El primer gran paso que vamos a dar va a ser justamente el Centro Biomédico (Legado tiene que dar el visto bueno para que el IPD empiece a administrarlo). Ese va a ser el primer paso para continuar con el resto de la infraestructura.

No obstante, Legado tiene a su cargo la administración de toda esta infraestructura deportiva hasta julio del 2024.

Las funciones de Legado debieron ser en la parte de infraestructura deportiva. Sin embargo, como surgió la pandemia, ellos abrieron sus capacidades para la vacunación. Entonces, extendieron tareas para las cuales no habían sido diseñados, pero la necesidad lo hizo ver así. Entonces, ya se terminó con la vacunación. Esperemos que ya de una vez inicie el fin de la creación de esta entidad.

¿Las federaciones y el IPD tienen la capacidad de administrar estos centros deportivos?

Sí, por supuesto. El IPD tiene toda esa capacidad. Ojo que la transferencia no solamente es de escenarios, es también de presupuesto, porque todo esto genera un mantenimiento. No es que te doy el estadio y nada más. Tiene que haber un presupuesto, que lo tiene. Hay una transferencia normal, legal y lógica que se tiene que hacer.

¿Y cuál es la dificultad de que Legado administre estos centros deportivos en lugar de que lo haga el IPD o alguna Federación?

No es que haya una dificultad, sino que es una transferencia lógica y natural. Lo que sí necesitamos es mayor celeridad. Una vez que nos entreguen todas las instalaciones, nosotros las ocupamos y las entregamos: la pista atlética, por ejemplo, en la Videna, que tanto lo reclama (la Federación de Atletismo). La problemática la resolvemos nosotros, porque ellos (los deportistas) están viviendo problemas que no deberían tener, como, por ejemplo, los atletas que van a usar (la pista atlética), no los dejan pasar. Una vez que esta infraestructura pase a nosotros, va a ser más fácil.

Actualmente, entonces, hay trabas administrativas para poder usar estas instalaciones...

Así es. Esas trabas administrativas desaparecerían con la transferencia de toda la infraestructura.

El Programa de Apoyo al Deportista

Quisiera consultarle sobre el Programa de Apoyo al Deportista (PAD). Ha habido mejoras, es cierto. Pero, para apoyar a los atletas, se siguen basando en si han obtenido medallas o no. Sin embargo, el progreso de un deportista se ve cuando mejoran sus marcas en, por ejemplo, natación o atletismo, o cuando les hacen el juego a rivales superiores. ¿Van a seguir basándose en medallas? ¿No sería bueno cambiar ese requisito?

El PAD es una forma de reconocimiento a los alcances que va obteniendo cada atleta. Está diseñado, desgraciadamente, por resultados. ¿Cuántos resultados me das? Te doy tanto. Hay tres niveles. Y este año que ha terminado hemos mejorado los recursos que les damos a los atletas y eso permite, al mismo tiempo, que ellos puedan invertir ese dinero en beneficio de su deporte. Puede ser en equipamiento o, de repente, en un viaje que no le da la Federación.

Pero, ¿se va a seguir apoyando en base a la obtención de medallas o van a cambiar el requisito y se basarán en las mejoras que tiene cada deportista?

Por lo pronto, los indicadores son las medallas. Entonces, continuamos con eso. Podríamos mejorarlo, por lo menos en la parte de atletismo que es mucho más exigente. Por ejemplo, Gladys Tejeda acaba de hacer la marca mínima que le permite estar en París. Entonces a ella, por lógica, la vamos a seguir apoyando.

Relación con el COP

A fines del año pasado, el presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), Renzo Manyari, me dijo que el Estado debía más de 4 millones de soles a 18 Federaciones y que si no se emitía el decreto para pagarles esas Federaciones podían quebrar. ¿Cómo va ese tema?

Mira, esa tarea no le corresponde a Renzo Manyari en su condición de presidente del COP. Esa es una tarea absolutamente del IPD y lo he venido trabajando muy bien de manera coordinada con el Ministerio de Educación. Me senté con el ministro y le hice ver la necesidad (de que se paguen) estos dos aspectos, el Anexo A y las subvenciones. Gracias a Dios, esto salió (el decreto para emitir los pagos), aunque podría decirse que, al filo de la navaja, pero salió. Tal es así que las 18 Federaciones que habían comprometido actividades económicas ya el Estado las ha reconocido. Pero, como digo, Renzo Manyari ve un aspecto en la parte competitiva. Él no debe de inmiscuirse en esta tarea. Cada uno debe respetar sus fueros.

Veo y entiendo que puede haber diferencias entre el COP y el IPD, pero, en general, ¿cómo es la relación con el Comité Olímpico Peruano?

Bastante buena. Podría ser mejor si cada uno respetara sus espacios.

Los que se viene

¿Qué espera el IPD este 2023?

Nosotros esperamos crecer. Tenemos la ambición de asistir exitosamente a los Juegos Panamericanos y después a París 2024. Quisiéramos darle la satisfacción de unas cuatro medallas olímpicas más al país y unas 8 más paralímpicas. Y sin perder de vista que la recreación y la capacitación son parte del Sistema Nacional Deportivo, seguiremos abriendo programas como la Academia (donde se pueda matricular a los niños para practicar algún deporte) y seguiremos haciendo las capacitaciones convenientes. También seguiremos viendo el acompañamiento médico a los atletas de alta competencia.

¿Y cuáles son los próximos planes del IPD para este año?

Queremos descentralizar, porque todo es Lima, Lima, Lima. Tenemos visión de visitar provincias, ver los centros de alto rendimiento, como los que hay en Junín, Cusco, Arequipa. De tal manera que los atletas de provincias, de donde básicamente nos nutrimos, puedan entrenar en lugares aparentes. Por ejemplo, correr en la altura es diferente a correr a nivel del mar. (Las pistas de altura) son escenarios ideales y podrían convertirse al mismo tiempo en bases de entrenamiento, como lo es África.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.