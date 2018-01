¿ Michael Phelps fuera de unos Juegos Olímpicos ? Jamás pasó en la edición de verano, pero sí en la de invierno. El biatleta Ole Einar Bjorndalen, ocho veces campeón olímpico, no fue incluido en el equipo noruego para los próximos Juegos de Pyeongchang pues no pasó las pruebas.



El comité nacional decidió respetar la decisión del jefe del equipo, que no escogió al deportista que ha ganado trece medallas en los Juegos de Invierno, el récord histórico, por no conseguir los resultados exigidos.



Bjorndalen, de 43 años, no pasó del puesto 18 en las ocho pruebas de la Copa del Mundo en las que participó. Sus resultados fueron superados por los otros seis esquiadores que sí fueron seleccionados para formar parte del equipo.



Esta será la primera vez que el biatleta no participará en unos Juegos de Invierno desde 1992.