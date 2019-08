¡Una más para Perú! Rodrigo Santillán se quedó con la medalla de bronce en 100 metros espalda en los Parapanamericanos

En su primera experiencia en unos Juegos Parapanamericanos , y siendo el menor de la delegación peruana, con apenas 14 años, Rodrigo Santillán se llevó la medalla de bronce en los 100 metros espalda en la categoría S2 (discapacidad física)



Hace un día, había quedado a un paso del podio en la prueba de 50 metros espada, pero esta vez la presea no se le escapó. El para nadador nacional llegó tercero en 100 metros espalda con un tiempo de 2m35s27c, por detrás del chileno Alberto Abarza (2m05s12c) y del mexicano Cristopher Tronco (2m24s20c).

Rodrigo Santillán se quedó con la medalla de bronce en los 100 mts espalda en los Parapanamericanos 2019. (Movistar TV)

Como se recuerda, el menor de la delegación peruana compite con una polineuropatía sensitivo motora, que es una afección que causa una disminución en la capacidad para moverse o sentir debido a un daño neurológico.



"Una medalla aunque sea iba a tener, no se me iba a escapar alguna. Ahora, me quedan más competencias el viernes y el sábado, quiero que la gente venga a apoyar", dijo Rodrigo Santillán.

