Son varias las estrellas de la NBA que crecieron en barrios peligrosos, entre pandillas e historias de tragedia. Muchas veces, la delincuencia y los ajustes de cuentas han producido pérdidas irreparables, tal como le ocurrió a Kawhi Leonard , estrella de los Toronto Raptors , cuando apenas tenía 16 años.

Kawhi Leonard nació hace 27 años en el sur de California. Y aunque sus padres se separaron cuando él todavía era pequeño, el talentoso alero, quien vivía con su madre, llevaba una buena relación con ambos. Pero su vida nunca volvería a ser la misma después del fatídico 18 de enero de 2008.

Mientras conducía por las calles de Los Ángeles camino a casa, Kawhi Leonard recibió una llamada de su hermana. "¿Qué pasa?", contestó el muchacho luego de un par de timbradas. "Papá ha muerto", le respondieron, dejándolo completamente helado.

A sus 43 años, Mark Leonard había recibido un disparo mientras se encontraba en el lavado de autos del que era propietario. Sucedió en la calle 400 de North Wilmington Avenue, en Compton, un barrio dominado por desalmadas pandillas. Casi a las 7:00 pm de aquel día, el padre de Kawhi Leonard fue declarado muerto en un hospital cercano.

Kawhi Leonard cuando todavía era jugador universitario. (Agencias)

¿Quién asesinó al padre de Kawhi Leonard?

"No hubo arrestos ni causas lógicas para explicar el crimen", aseguró Frank Salerno, entonces sheriff del condado de Los Ángeles. La gran frustración para Kawhi Leonard es que, incluso hasta la actualidad, no se sabe quién fue el culpable del asesinato de su padre.

"No quise aceptarlo en ese momento. No era real para mí", dijo entonces Kawhi Leonard, quien acostumbraba ayudar a su padre a lavar autos hasta cerrar el local. El jugador recuerda que pasaban juntos toda la tarde conversando sobre básquetbol y otros deportes. "Nunca sufrió, nunca necesitó nada especial. La muerte de su padre fue su gran tragedia, y la mía también", explica su madre, Kim Robertson.

Solo un día después de la tragedia, Kawhi Leonard, que entonces jugaba para la secundaria Riverside King, tenía que enfrentar a Compton Dominguez High School por el campeonato colegial. “De verdad quieres jugar hoy”, le preguntó su entrenador, Tim Sweeney. La joven promesa no lo pensó dos veces para saltar al campo.

Si bien el equipo de Kawhi Leonard terminaría perdiendo esa noche por 68-60, el alero anotó 17 puntos para su cuenta personal. Y apenas culminó el encuentro, buscó a su madre en la tribuna, la abrazó y terminó rompiendo en llanto. Pero lejos de tirarse al abandono, tomó la tragedia de su padre como una gran motivación para encontrar su mejor versión.

La gran evolución que tuvo Kawhi Leonard en adelante despertó el interés de varias importantes universidades, siendo su destino la San Diego State. En su primera temporada con esta camiseta, Leonard logró 17 dobles-dobles y fue elegido como el novato del año por la Mountain West Conference.

Aunque su lanzamiento no era el más preciso, Kawhi Leonard llegaba al gimnasio todos los días a las 6:30 am para entrenar todos los aspectos del juego. Incluso, su entrenador, Steve Fisher, contaba que cuando todavía no estaban prendidas las luces, el joven jugador llevaba un par de lámparas de su casa.

Kawhi Leonar con la camiseta de la universidad San Diego State. (Agencias)

¿Cuál fue el primer equipo de Kawhi Leonard en la NBA?

Kawhi Leonard fue escogido por los Indiana Pacers en la decimoquinta posición en el Draft de la NBA de 2011. Sin embargo, fue enviado casi de inmediato a San Antonio a cambio del base George Hill. Su falta de efusividad tras fichar por los Spurs sorprendió al entrenador Gregg Popovich, quien aseguró que Leonard era "más serio que un ataque cardíaco".

Con solo 20 años, Kawhi Leonard llegó a formar parte de un equipo liderado por pesos pesados como Tim Duncan, Manu Ginóbil y Tony Parker. Pero su actitud de ‘obrero’ le permitió adaptarse rápidamente al equipo de Popovich, llegando a ser considerado en el equipo ideal de novatos en su primera temporada.

En su segundo año con los Spurs, Kawhi Leonard se volvió titular indiscutible, promediando 11,9 puntos y 6 rebotes por partido. En aquella temporada estuvo a punto de ganar su primer anillo de NBA, pero los Spurs terminaron cayendo en la final ante el poderoso Miami Heat de LeBron James.



Kawhi Leonard recibiendo el premio a MVP de las finales en 2014. (Agencias)

¿Cuándo consiguió Kawhi Leonard el anillo de la NBA?

En la temporada 2013-14 de la NBA, los Spurs fueron los mejores de la Conferencia Oeste. En la final, sin embargo, se volvieron a cruzar con Miami Heat. Kawhi Leonard no brilló en los primeros dos encuentros de la serie, pero su nivel creció de forma impresionante en los siguientes: se paseó con Dwyane Wade y por momentos anuló a LeBron James.

Pasando por encima al equipo de 'King James', los Spurs liquidaron la serie por un aplastante 4-1. San Antonio era una verdadera fiesta y a pesar de ser elegido como MVP (Jugador Más Valioso) de las finales, la expresión de Kawhi Leonard no demostraba la emoción que seguro llevaba por dentro. Ni siquiera por las bromas que le gastaban sus experimentados compañeros.

"La muerte de mi padre posiblemente me hizo crecer más rápido. No siento pérdidas en mi vida, porque probablemente me enfoque en vivir, porque tenemos que entender cada día como una bendición. Vivir al máximo a diario y trabajar lo mejor posible porque quizás mañana no estemos aquí", le dijo Kawhi Leonard a Sports Illustrated tras el título.



Desde entonces, Kawhi Leonard siguió crecienco como jugador: fue dos veces elegido como defensivo del año y fue incluido en el NBA All Star Game de 2016. Sin embargo, la temporada 2017-18 se vio empañada por una complicada lesión en el tobillo. Tras disputar apenas nueve encuentros, el alero fue traspasado a Toronto Raptors junto a Danny Green a mediados de 2018.

Si bien los Toronto Raptors no la tendrán fácil en la Conferencia Este de la NBA, Kawhi Leonard ya demostró que sabe sobreponerse a las situaciones más adversas. Y todavía tiene mucho por demostrar en la mejor liga de básquetbol del mundo.