Luego de ocho meses desde aquellas victorias, Kimberly, que forma parte del Team UNACEM, reapareció en las pistas para volver a demostrar su excelente nivel en el arranque de su temporada 2023: con una victoria en el evento Dudisnka 50 en Eslovaquia el último fin de semana. La atleta huancaína no solo se llevó la medalla de oro en la prueba de 35 kilómetros, sino que mejoró su marca personal y quebró el récord mundial de esa distancia. Con un tiempo de 2h37m44s, García mejoró su tiempo del 2022 (2h39m16s) y dejó atrás por 16 segundos la marca establecida por la World Athletics en 35k (2h38m). Incluso, superó en dos segundos el registro de la rusa Margarita Nikiforova (2h37m46s), cuyo tiempo no estuvo en la lista de récords debido a la veta de atletas rusos por la invasión a Ucrania.

En las pistas de Dudince, ‘Kimy’ superó por más de dos minutos a la china Hong Liu (oro olímpico en 2016) y dejó más atrás a la ecuatoriana Magaly Bonilla, quien cerró el podio en Eslovaquia. Luego de tan destacada participación, Depor conversó con Kimberly García para conocer sus sensaciones del evento, qué es lo que se le viene y cuáles son sus objetivos para esta temporada, que tienen como paradas el Mundial de Budapest, Santiago 2023 y un ojo en París 2024.

Kimberly, has arrancado de la mejor manera tu temporada en Eslovaquia, ¿qué sensaciones luego de obtener la medalla de oro?

Sí, la verdad es que estoy muy contenta con el trabajo realizado. En realidad estábamos en muy buena forma para hacer un buen tiempo. Por ahí sí se nos pasó por la mente batir el récord del mundo, pero a veces las condiciones climáticas o la ruta (lo determinan), dependemos mucho de ello. El año pasado estuvo muy bien, pero este año sí había mucho más viento, incluso salió un poco el sol. Durante la prueba parecía que no se iba a poder, pero al final se dio y estamos contentos con el resultado.

Logras la medalla de oro y un nuevo récord mundial en 35 km, ratificas tu buen momento luego de ganar dos oro mundiales el año pasado...

Sí, ahora el objetivo más grande de este año es el Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest y los Juegos Panamericanos de Santiago. Esos son los dos grandes objetivos que tenemos este año y comenzar así con este nuevo récord, pues, te motiva bastante. Yo estoy bastante motivada, incluso con ganas de entrenar mejor, para hacer un mejor tiempo en el Mundial.

El año pasado en este mismo evento en Eslovaquia te quedaste con el segundo lugar, ahora consigue el primer puesto. ¿fue como una revancha?

No, estas competencias para mí son preparatorias para ver cómo estoy, en qué condiciones estoy, cómo estoy comenzando el año, si siento alguna molestia. Es más que nada para evaluar cómo me siento durante las competencias. No es que lo tomo como revancha ni nada de ello, porque sé y tengo claro que son preparatorios.

¿Cómo fue la competencia en sí? Cómo estuvieron las condiciones?

Sí, como te dije hace un momento, hubo muchas diferencias con respecto al año pasado. El año pasado fue incluso más frío. Era la primera vez que competí ahí, no conocía la ruta, me pareció muy buena, pero no había viento ni nada, me pareció una ruta y una competencia bastante buena el año pasado. Venía este año con las mismas expectativas, pero durante la competencia hubo mucho más viento y fuerte, también salió el sol, que de alguna manera te desgasta un poco más. Las competidoras han sido de nivel.

Eras consciente durante la competencia, más que todo en el tramo final, que estabas por romper el récord mundial de 35 km?

Hasta los 20 kilómetros sabía que estaba dentro del tiempo para hacer el récord mundial, hasta los 25 km me costó un poco, en los 30 ya dije, ‘creo que ya no lo hago’, por el mismo clima, incluso me había pasado unos segundos más. Ya estaba a las justas y me faltaban los últimos cinco kilómetros, donde vencí mi cansancio, no tenía muchas fuerzas, me dolían las piernas. Cuando me faltaba la última vuelta y escuchaba a los comentaristas decir que sí iba a romper el récord, no quería ver mucho mi reloj, porque peor me iba a desesperar. Si no lo hacía, de repente me hubiese puesto triste al llegar o pasarme por un segundo o dos sin haber hecho el récord. Felizmente, pude romperlo y (estoy) muy contenta por el récord.

Kimberly García junto a su entrenador Andrés Chocho, atleta ecuatoriano y experto en marcha atlética.

¿Cómo te preparaste para afrontar esta competencia que fue la primera de este año?

Sí, yo empecé a entrenar desde septiembre, octubre. Mis entrenamientos fueron todos en Huancayo todo ese año y luego viajé a Ecuador en febrero y ahora estoy en Europa, voy a estar aquí hasta junio competiendo y también entrenando a la misma vez. Voy a estar en Portugal, en Polonia, en España, voy a tener competencias preparatorias para llegar muy bien al Mundial, que es un objetivo bastante grande que tengo ahí.

Compites en 20K y en 35K, en las dos estás te está yendo muy bien, pero a título personal, ¿en qué distancia te sientes más cómoda?

Mi prueba desde siempre ha sido los 20 kilómetros. Los 35 recién los he hecho, y los he hecho muy bien también, pero me gustan más los 20 kilómetros. En los 35 termino muy cansada, con dolores muy fuertes en el cuerpo, a mí no me gusta mucho eso. En cambio, los 20 me gustan más.

¿El plan de esta temporada es priorizar los 20K?

Ahora, en el Mundial voy a entrar en las dos pruebas, en 20K y 35K, y por lo tanto tengo que estar entrenando para los 35K en sí. Ahora, en lo que resta antes del mundial, voy a estar compitiendo en 20 kilómetros nada más.

Llevas siendo la mejor en el ranking mundial de 20k desde hace 25 semanas y en 35k llevas en la cima 34 semanas, ¿cómo vives todo este momento si miras atrás todo lo que has vivido?

Sí, la verdad ha sido un camino bastante largo pues. Yo misma pienso en todo lo que he tenido que pasar desde los medallas a nivel Sudamericano, Panamericano, en diferentes categorías y todo ha sido un proceso. Agradezco muchísimo a mi entrenador que está sacando lo mejor de mí para poder hacer todas estas cosas. es una pieza importante en mi carrera deportiva. También las empresas privadas que están conmigo al Team UNACEM, Caja Huancayo, a Rímac, Hunt Oil, a Adidas, porque me dan esa tranquilidad para yo poder seguir entrenando mucho más duro y me siento pues bastante apoyada por ellos. Me siento orgullosa de lo que vengo haciendo como deportista. Siempre he soñado desde niña con ser campeona mundial, lo he logrado. Tengo el sueño de ser campeona olímpica, estoy trabajando durísimo para ello y hasta ahora estoy súper orgullosa de mí misma.

¿Qué eventos más se te vienen en Europa aparte del Mundial en Budapest?

Sí, tengo en Polonia el 23 de abril en Polonia, el 6 de mayo tengo en Portugal y el 3 de junio en España. Con ello ya estaría retornando a Perú, todas esas pruebas son preparatorias, son parte del Tour de Marcha Atlética.

Competencias que se le vienen a Kimberly García Fecha (s) País Categoría Korzeniowski Warsaw Cup 23 de abril Polonia Tour Mundial Marcha Atlética Gold Grande Premio Internacional de Rio Maior 6 de mayo Portugal Tour Mundial Marcha Atlética Gold XXXVI Gran Premio Cantones de A Coruña de Marcha 3 de junio España Tour Mundial Marcha Atlética Gold Campeonato Mundial de Atletismo Budapest 2023 19 -27 de agosto Bulgaria Campeonato Mundial

¿En esas competencias vas a competir en 35k o 20k? ¿O en ambas?

No, todas serán en 20 kilómetros.

¿El objetivo es llegar bien al Mundial de Atletismo en Budapest y defender las coronas del año pasado?

Sí, eso es lo que uno quiere, para eso estoy entrenando, pero no quiero presionarme, no quiero estar con esa presión extra por parte mía. Quiero ir tranquila y a dar lo mejor, independientemente de la medalla que pueda lograr, ya sea oro, plata, bronce, o de repente no llegue a ganar la medalla, pero voy a dar lo mejor de mí, eso es lo más importante.

También se viene un evento importante este año que es Santiago 2023....

En mi caso se clasifica por ranking, uno tiene que estar dentro de los 15 primeros del ranking hasta un mes antes que ya se cierra todo; por eso, es que es importante también que esté participando en diferentes campeonatos para sumar en el ranking y puedas estar dentro de los 15.

La marca mínima para París 2024 es 1h29m20s, ¿qué torneo crees que será clave para clasificar?

Sinceramente, no me preocupa mucho estar buscando la marca para París, porque en cualquier competencia que tenga se va a dar. En el Mundial pasado, hice 1h26m59s, pero las marcas recién son válidas a partir de este año. Yo creo que no me desespero en conseguir la marca, de repente lo consigo ahora en Polonia o Portugal o en España, porque van a ser competencias bastante fuertes de nivel, entonces seguramente va a salir la marca en cualquiera de las tres.

En los Juegos Olímpicos está la marcha de 20K, pero no la de 35k como tal, aún están viendo el tema de incluirlos, pero como prueba de relevos, aún no hay nada concreto, ¿hubiera sido importante que también se habilite ese recorrido de manera individual?

Sí, hay la posibilidad de que sea 35k mixtos, hay comentarios que dicen que va a ser de 10 kilómetros, dos atletas, entonces todavía no se llega a un acuerdo en sí, pero claro hubiera sido maravilloso si la prueba fuera individual. Pero eso no cambia nada, seguimos enfocados en los 20 kilómetros. Si hay relevos de 10km, ya eso se verá más adelante.









