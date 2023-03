Desde Bayern Munich, Leverkusen y Arsenal: las apuestas ‘extranjeras’ de la Sub 17 de Pablo Zegarra. (Fotos: Diseño)

En medio de la incertidumbre por conocer si la Copa del Mundo Sub 17 se terminará jugando en nuestro país, el conjunto dirigido por Pablo Zegarra se prepara para lo que será su participación en la Campeonato Sudamericano Sub 17, que romperá fuegos el próximo 30 de marzo. La Selección Peruana ya tiene definida la lista de jugadores que, en caso no se pueda organizar el campeonato, luchará por clasificarnos al campeonato que reunirá a los mejores países del mundo en dicha categoría.

Aunque Zegarra ha tenido poco tiempo al mando de este equipo, registra cuatro partidos sin perder, chocando ante selecciones que son fuertes en juveniles como Ecuador y Colombia. Para hacer frente a estos equipos utilizó lo mejor de su arsenal nacional y citó por primera vez a jugadores de sangre peruana que juegan fuera de nuestras fronteras, especialmente en Alemania, España y Argentina. Fecha Rival Condición Resultado 10/03/2023 Ecuador Visita 1-3 07/03/2023 Ecuador Visita 1-1 23/02/2023 Colombia Visita 1-1 23/02/2023 Colombia Visita 0-0 Los ‘extranjeros’ Juan Pedro Duran - Arquero (UE Cornellà) De madre peruana y padre español. Nació en Barcelona, ciudad española donde realizó toda su etapa formativa. Su nombre empezó a sonar en nuestro país después de sus destacadas actuaciones con el Espanyol. Sobre todo en 2018, cuando fue elegido mejor arquero de la LaLiga Promises internacional 2018, torneo que se disputó en New York, Estados Unidos. Actualmente milita en UE Cornellà, conjunto donde pelea el puesto titular en el conjunto Sub-17. Año Equipo 2016 FC Santboia 2017 CE L’Hospitalet 2017-2022 RCD Espanyol 2022 - ¿? UE Cornellà Su debut con la ‘Blanquirroja’ se dio a mediados del 2022, enfrentando a Paraguay en un duelo amistosos jugado en la Videna. No demoró en hacer notar sus grandes dotes para pararse bajo los tres palos. Durante los siguientes llamados se fue ganando un espacio dentro del equipo base. Convenció a Víctor Reyes y ahora a Pablo Zegarra. Razón por la cual todo hace indicar que será el titular en el Sudamericano. Felipe Chávez - Volante (Bayern Munich) Su padre es quien le dio la nacionalidad peruana, mientras que la germana la obtuvo desde el lado materno. Se encuentra disputando su cuarta temporada en el Bayern Munich. Antes tuvo sus primeros toques con el balón defendiendo los colores del FC Augsburg. Actualmente milita en el equipo sub-16 bávaro. Juega de mediocampista ofensivo con mucha calidad y desequilibrio para pisar el área rival. En abril de 2022 formó parte de un microciclo de la selección de Alemania. Sin embargo, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no perdieron la fe de que pueda vestir la bicolor. Fue así que a mediados de marzo lo convocaron para los amistosos frente a Ecuador en Quito. De inmediato le llenó los ojos al comando técnico. Felipe Chávez con las camisetas de Perú y Alemania. (Fotos: Difusión) Philipp Eisele - Defensa (Bayer Leverkusen) Procedente desde las canteras del Bayer Leverkusen. Sus raíces peruanas las adquirió por medio de su papá. Su posición principal es zaguero central por derecha, pero también puede actuar unos metros más adelante como mediocentro. Aunque la marca es lo suyo, eso no quita la excelente técnica que maneja, sobre todo para habilitar a los delanteros con pelotazos largos. Su estreno con el combinado patrio juvenil se dio durante los juegos preparatorios contra Colombia, realizados el pasado mes de febrero. Inlcuso aportó con una asistencia para la anotación de Víctor Guzmán. Es una de las apuestas de Zegarra para darle seguridad a la defensa nacional, sumarle resto físico para ir a los choques y altura para el juego aéreo. Así fue el gol de Perú U17. Pase largo de Philipp Eisele y gol de Victor Guzmán. pic.twitter.com/JPU6aDJkVs — Peruanos En El Mundo (@peruanos_mundo) February 26, 2023 Matías Barboza - Lateral izquierdo (Arsenal) Oriundo de Argentina, aunque su mamá es peruana y su padre paraguayo. Milita en la séptima división de Arsenal de Sarandí, donde juega desde la temporada 2016 e incluso actualmente porta la cinta de capitán. Tiene un excelente ida y vuelta por toda la banda izquierda. Además, se trata de un jugador que posee un gran remate desde larga distancia. Matías Barboza es capitán de la 8va de Arsenal. (Foto: Difusión) Al igual que Philipp Eisele, recibió su primera convocatoria para los amistosos en tierras ‘cafeteras’. Solo les bastaron esos dos compromisos para ganarse su lugar en el Sudamericano Sub 17. Lo hizo ingresando desde el banco de suplentes y no le pesó la responsabilidad. Muy atento en las coberturas y siempre presto para atacar, pero sin descuidar el orden defensivo. Talento local Esteban Cruz - Volante (Universitario) Fue captado en Piura por el programa social Salvando Talentos. Esta ONG no dudó de su capacidad y le consiguió unas pruebas en Universitario de Deportes. En tienda crema quedaron más que satisfechos y no dudaron en integrarlo a sus canteras. Se convirtió en figura de la categoría 2006 en la Copa Federación 2022, marcando goles importantes. Actuaciones que lo llevaron a consolidarse como un nombre fijo en las convocatorias de la selección Sub-17. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salvando Talentos (@salvandotalentos) Aunque todavía no ha firmado su primer contrato profesional, desde la dirigencia merengue tendrían planeado asegurar a su ‘joya’ una vez que finalice el Sudamericano. Lo más seguro es que sea un contrato por tres temporadas. Bassco Soyer - Alianza Lima Pasó por las divisiones inferiores del club Esther Grande de Bentín. Siempre destacó por su habilidad para sacarse de encima a cuanto rival tenía al frente. A eso hay que sumarle su notable capacidad para rematar al arco desde cualquier distancia. Tuvo un breve experiencia en la Juventus de Italia, compartiendo entrenamientos con chicos de todas las nacionalidades. Llegó a la ‘Vieja Señora’ tras ganar un torneo nacional donde participaron más de 800 niños. Después de seguirle el rastro por un buen tiempo, Alianza Lima optó por sumarlo a su equipo Sub 16. Fue el capítán en la Copa Federación 2022 marcando 11 goles y siendo uno de las piezas claves en el título de los íntimos. Su talento excepcional lo llevó a la Sub 17. Es llamado a ser el cerebro de Perú, sumando goles y asistencias.

