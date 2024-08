Lo dejaron todo. No hay nada que reprochar. Kimberly García y César Rodríguez marcharon a paso firme por La Plaza de Trocadero para ocupar un meritorio cuarto lugar en la prueba de relevos mixtos de 42 kilómetros en París 2024. Luego de no mostrar su mejor nivel la semana pasada por un problema estomacal, que la ubicó en el puesto 16 de la marcha femenina, ‘Kimy’ dejó en claro su verdadero nivel, haciéndonos ilusionar en varios kilómetros con esa medalla olímpica. La capital francesa fue testigo de lo cerca que estuvo de lograr esa remontada histórica junto a la digna actuación de su compañero de equipo, la cual nos termina regalando un nuevo diploma olímpico, el quinto del ‘Team Perú' en esta edición y el segundo en la historia del atletismo peruano a nivel olímpico, justamente tras lo hecho por Evelyn Inga hace una semana.

Firmaron un tiempo acumulado de 2h51m56s, superando las 3h01m14s de la medalla de plata que lograron en Santiago 2023, y superaron -entre otras- a la dupla campeona mundial: los italianos Massimo Stano y Antonella Palmisano. Si bien se quedaron a 1m25s del primero puesto, se quedaron solo a 18 segundos de los australianos Rhydian Cowley y Jemima Montag, medalla de bronce. Una prueba que estuvo marcada por diferentes momentos, con un César Rodríguez combativo y una Kimberly García marcando la pauta en su tramo.

La prueba, que se estrenaba de manera olímpica en las calles parisinas, la comenzaron los varones. César Rodríguez, con el dorsal 68 en el pecho, dio todo de sí en una tramo que lo estuvo liderando el ecuatoriano Daniel Pintado. Para el kilómetro 11.4, el primer relevo para ‘Kimy’, el atleta nacional le dio la posta a 40 segundos de diferencia con el primero. Kimberly recibió así la desventaja y en una etapa formidable fue avanzado y acortando distancia kilómetro tras kilómetro para devolverle la posta en los primeros lugares.

Tiempos de Kimberly García y César Rodríguez en la competencia Tiempo individual Tiempo acumulado Clasificación individual Clasificación acumulada César Rodríguez 44m12 44m12s 12 12 Kimberly García 42m12m 1h26m24s 2 4 César Rodríguez 39m56s 2h06m20s 10 6 Kimberly García 45m36s 2h51m56s 2 4

César volvió a retomar la competencia en la tercera etapa y estuvo palmo a palmo por momentos con el australiano Cowley en esa lucha por el cuarto y quinto lugar. Pintado y el español Álvaro Martín empezaron a despuntarse y a pelear en solitario el oro y la plata. El marchista nacional estaba en otra disputado con el oceánico y poco a poco fue cediendo posiciones. ‘Kimy’ obtuvo el relevo con una diferencia a 1m40s del primero. Volvió a acelerar, pero ya con dos advertencias por violar el reglamento (a la tercera el equipo podía ser penalizado con una para de hasta tres minutos, lo que le ocurrió a China y lo terminó sacando hasta del top 10), la estrategia cambió.

‘Kimy’ sabiendo eso fue más cauta, pero sin ceder posiciones, mantuvo ese ritmo, superó a la brasileña Lyra y su siguiente rival era la australiana Montag, en cuarto puesto en ese momento. La española Pérez y la ecuatoriana Morejón estaban en una lucha aparte, tal cual lo dejaron sus compañeros Martin y Pintado, respectivamente, y su duelo era por ver quién se quedaba con el oro y la plata. La italiana Palmisano, tercera en ese momento, se fue quedando atrás, a tal punto que cayó hasta el sexto lugar.

García León se enfrascó con una lucha aparte con la australiana Montag, pero con dos advertencias, le fue difícil arriesgar y quedarse incluso fuera del top 10. La oceánica, sin ninguna penalización, siguió su rumbo y la dupla peruana terminó ocupando el cuarto lugar. La dupla Martin y Pérez de España se colgó el oro (2h50m31), seguido de Ecuador con Pintado y Morejón (2h51m22s) y cerró el equipo australiano con el bronce (2h51m38s).

“El lunes no estaba muy bien, había sido un día horrible, un día decepcionante. Hoy quería sacarme el clavo y dar lo mejor de mí, porque me estaba preparando muchísimo para ello, Di lo que tenía y estuvimos muy cerca de la medalla. Lastimosamente, no se dio, pero ambos dimos lo mejor de nosotros y estamos satisfechos con ello. De todas maneras, el deporte de revanchas y vamos a seguir con todas esas ganas de dar lo mejor”, dijo Kimberly García tras la prueba en declaraciones con Natalia Delgado, enviada especial de Depor en París 2024.

Asimismo, ‘Kimy’ habló sobre las dos amonestaciones que tuvo el equipo peruano que finalmente terminaron condicionando el último tramo, donde no se pudo arriesgar más por el miedo a la penalización. “El tema de las paletas, ya teníamos dos, entonces teníamos que cuidar un poco, porque si no nos paraban tres minutos y ya íbamos a estar mucho más lejos. Mi compañero también se cuidó un poco más en ese aspecto para que no le saquen las paletas, ahí nos quedamos un poquito. Si no hubiera pasado eso, yo creo que hubiéramos peleado”, agregó la marchista nacional.





