Kobe Bryant, legendario jugador de Los Angeles Lakers, falleció este domingo durante un accidente aéreo cuando el helicóptero en donde estaba se estrelló en la ciudad de Calabasas, en Los Ángeles (Estados Unidos).

La noticia ha dejado en shock a todo el mundo del deporte, y varios jugadores y exestrellas de la NBA ya se han manifestado. Uno de ellos ha sido el argentino Manuel Ginóbili, quien jugó en los San Antonio Spurs desde el 2002 hasta el 2018, y ganó 4 temporadas de la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014).

“Estoy devastado”, fue el mensaje que dejó ‘Manu’ es su cuenta de Twitter. El argentino y el estadounidense jugaban en la misma posición (escolta) y llegaron a enfrentarse cuatro veces en los Playoffs de la NBA. Los Spurs ganaron en 2002 y 2013; mientras que los Lakers en 2004 y 2008.

Esta rivalidad generó mucho respeto entre ellos y también una amistad. De hecho, en el reciente Mundial de Básquet de China, Bryant -que tuvo el rol de embajador del torneo- se sentó al costado de Ginóbili para ver un partido de semifinales.

“Fue divertido sentarme con él (Ginóbili), porque ve el juego como yo, de manera muy analítica. Antes solíamos competir el uno con el otro y es bueno que ahora me hable y me diga qué piensa. Nunca nos enfrentaremos de nuevo. Ahora sólo hablamos de estrategia. Estuvo bien ponernos al día porque hace mucho tiempo que no conversábamos”, aseguró Kobe.

“Estaba bastante enojado con ‘Manu’, porque si no hubiera estado ahí tendría diez anillos. Siempre fue uno de mis jugadores favoritos para enfrentar. Es el competidor definitivo, extremadamente inteligente”, agregó la exestrella de Los Angeles Lakers, quien ganó 5 anillos de la NBA (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010).

