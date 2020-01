Aunque ya pasó un par de días, el mundo del deporte en general sigue llorando la repentina muerte de Kobe Bryant, quien falleció el domingo pasado en un accidente de helicóptero. En el fatídico suceso, también murieron su hija Gianna y siete personas más.

En medio de los lamentos, un polémico pastor africano afirmó tener el poder de ‘revivir’ al astro de la NBA. Se trata de Nigel Gaise, un pastor de Ghana, quien aseguró haber recibido una ‘orden’ divina para ‘salvar’ a Kobe.

“El señor me llevó al mundo de los espíritus y he visto caer a un gran hombre, al cual América llora. Luego, el Señor me dio instrucciones de anunciarle a la familia de este hombre, a la embajada estadounidense en Ghana y al mundo entero que Él, el señor, no ha sancionado su muerte”, afirmó el pastor en una entrevista con el medio local The Standard.

Nigel Gasie, el pastor africano que asegura poder 'revivir' a Kobe Bryant y a su hija Gianna por 50 millones de dólares. (Facebook)

Para ‘revivir’ a Kobe y su hija, Nigel Gaise pidió 50 millones de dólares. Esto pese a que -según él- un trabajo de este tipo cuesta 500 millones de dólares.

“Le cuento a la familia y a todos que, si acuerdan pagar mis diezmos y ofrendas, los usaré como un recipiente para resucitarlo a él y a su hija”, finalizó.

Sus polémicas declaraciones se volvieron virales en el mundo y generaron el repudio de los usuarios en redes sociales. quienes lo calificaron como oportunista.

