El Polideportivo 2 de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), que administra el Proyecto Legado, volvió a ser escenario de un triunfo de la Selección Peruana de Levantamiento de Pesas en el “Open Colombia para el Mundo Sub 15 y Sub 17 y Copa Panamericana Sub 15 y Sub 17”.

Esta vez, fue Nol Ríos quien marcó el éxito para nuestro país, en este evento deportivo que se realiza en cuatro torneos, que serán transmitidos en forma virtual hasta el domingo 28 de febrero y que tienen como organizador a la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas.

En el primer día de contienda, Nol Ríos (55 kilos) ganó dos medallas de bronce en la categoría Sub 17 de la Copa Panamericana, compitiendo desde el Polideportivo 2, infraestructura que mantiene sus óptimas condiciones, para procurarles un alto desempeño y elevar la competitividad de los atletas.

“Fue mi primera vez disputando en una división distinta. Yo fui campeón mundial sub 17, en los 49 kilos. Ahora, dar este salto significa un gran avance para mi carrera. Para ello, fue fundamental entrenar y competir desde la VIDENA. La sede es amplia, siempre está limpia y se cumplen los protocolos de bioseguridad. Además, tenemos todas las herramientas a la mano, lo cual permite optimizar nuestro rendimiento. Nada de esto hay en provincia”, afirmó Nol Ríos, natural de Saposoa, en la región San Martín.

Serán 33 los representantes nacionales que participarán del “Open Colombia para el Mundo Sub 15 y Sub 17 y Copa Panamericano Sub 15 y Sub 17”. Tres de ellos competirán desde la VIDENA y 30 lo harán desde las diferentes provincias del país, midiéndose ante delegaciones como Chile, Aruba, Ecuador, Guatemala, México, Bélgica, Canadá, Bolivia, Panamá, entre otros.

Más medallas para el país

Katerin Olivera, desde Moyobamba, también sacó cara por el Perú, ganando 12 preseas de oro, consagrándose así como la mejor de la división 40 kilos en los cuatro torneos virtuales. Asimismo, Brayan Severino (49 kilos), desde Tumbes, se apoderó de seis medallas de oro en la categoría Sub 17 del Open Colombia y en la Copa Panamericana.

“Con responsabilidad, se puede entrenar y competir en eventos internacionales. Por ahora, en VIDENA tenemos a un grupo priorizado que seguirá entrenando y compitiendo en torneos virtuales. La idea es seguir siendo ejemplo de responsabilidad, teniendo en cuenta que en el 2020 fuimos organizadores de un exitoso Mundial Online. Muchos deportistas participaron desde el Polideportivo 2, siguiendo los protocolos de bioseguridad y no se registraron contagios por coronavirus.”, aseveró Juan Segura, jefe de la unidad técnica de la Federación Deportiva Peruana de Levantamiento de Pesas.

LEGADO ABRE LAS PUERTA DE VIDENA

En el marco del regreso progresivo a los entrenamientos y competencias oficiales, el grupo priorizado por la Federación Deportiva Peruana de Levantamiento de Pesas (FDPLP) continuará con su preparación en la casa de Lima 2019, sede que abre sus puertas por disposición del Proyecto Especial Legado, como administrador del recinto.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.