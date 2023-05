Continúa la función. Lakers vs. Warriors se enfrentan este sábado 6 de mayo por el juego 3 de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA 2023. En el anterior duelo, los Golde State ganaron por 127-100 y emparejaron la serie (1-1). El compromiso de este fin de semana, que se jugará en el Crypto.com Arena, iniciará a las 6:30 p.m. (horario en México, 7:30 p.m. en Perú) y se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus, TNT y NBA Pass. Recuerda que también podrás seguir la transmisión del encuentro en la web de Depor. No te lo puedes perder.

Lakers y Warriors se enfrentan este 6 de mayo por el juego 3. (Video: Lakers)