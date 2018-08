A diferencia de otros niños, Marc creció junto a un aro y una pelota de baloncesto. El segundo de los Gasol no solo heredó la ropa de Pau, su hermano mayor, sino el gusto por el deporte de la canasta. Tal es así que le siguió los pasos en la NBA.

Nacido en el mismo lugar que su hermano, el hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Marc Gasol (29 de enero de 1985) se inclinó más por el deporte que por la profesión de sus padres, la medicina. Esto gracias a la influencia de Pau, quien le lleva cinco años.



Marc Gasol se inició en el CB Cornellá, club donde también lo hizo su madre y su hermano mayor, pero el fichaje de Pau a la NBA hizo que también se marchara a Estados Unidos. Allí, el español pasó a las filas del Lausanne Collegiate School en Memphis.



A Marc solo le bastaron dos temporadas en el Lausanne Collegiate School (2001-2003) para ser la estrella del equipo, máximo anotador y reboteador a nivel de institutos en Memphis. Sus destacadas actuaciones hicieron que su equipo se convirtiera en el mejor de la región y que el público fuera a ver los partidos de club.



En el Lausanne Collegiate School, Marc Gasol promedió 27.5 puntos, 12.5 rebotes y 5.7 tapones. Además, 51% de efectividad en tiros de campo y 42% en triples. Aunque tuvo grandes ofertas de universidades para quedarse en Estados Unidos, ‘Big Marc’ decidió regresar a España y seguir el camino de Pau, quien antes del llegar a la NBA triunfó en Barcelona.



(Getty Images) Marc Gasol de 2.16 metros de estatura mide dos centímetros más que Pau.(Getty Images) Getty Images

Marc Gasol regresó a España para jugar con el Barcelona en la Liga ACB. Su primera aparición fue el 26 de octubre de 2003 en la victoria de su equipo frente a Estudiantes por 91-77. Esa vez, ‘Big Marc’ anotó 2 puntos en cuatro minutos.



Justamente, ese año Barcelona conquistó el título, aunque Marc no tuvo mucha participación. En la siguiente temporada (2004-05), Gasol disputó 17 partidos, tres de ellos en los playoffs, con unos promedios de 5.1 puntos y 3.7 rebotes en la etapa regular.



Marc también jugó la Euroliga con el Barcelona. En este torneo, sus números crecieron con 5 puntos y 4.9 rebotes. Al término de esta temporada, Marc disputó el Europeo sub-20, donde también brilló, con 16.8 puntos, 9.3 rebotes y 2.3 tapones.



En la temporada 2005-06, Marc Gasol jugó 23 partidos; sin embargo, la llegada de Dusko Ivanovic al banquillo del Barcelona lo dejó sin mucha continuidad y sus números no fueron los mejores, 3 puntos y 3 rebotes en 10 minutos por juego. Por ello, se fue cedido al Akasvayu Girona, donde explotaría como jugador.



Con su nuevo club, Marc alcanzó un buen rendimiento con 10.8 puntos, 5.6 rebotes y un tapón partido. Ante el Tau Vitoria, en donde marcó 16 puntos, 13 rebotes y 36 puntos de valoración, se ganó por primera vez el premio de MVP de la jornada en la Liga ACB.



(Getty Images) Marc fue el máximo reboteador de la Liga ACB 2007-08 con el Akasvayu Girona. (Getty Images) Getty Images

Marc logró la Liga Catalana y la FIBA Eurocup, promediando 9.1 puntos y 4.6 rebotes en 18.6 minutos. Su gran temporada hizo que el Barcelona quiera recuperarlo, pero Gasol decidió seguir en Girona. En su segundo año, en la temporada 2007-08, fue elegido en 11 ocasiones MVP de la jornada, récord absoluto en la competencia.



En este punto, Marc ya se había hecho un nombre en la Liga ACB, como lo hizo en su momento su hermano. Tras ello, solo le quedó un objetivo: ir a la NBA. Luego de una operación en la que Pau llegó a Los Angeles Lakers, Marc fichó por los Memphis Grizzliers por tres años, convirtiéndose en el noveno español en firmar por un equipo de la liga.



Marc debutó el 29 de octubre de 2008 contra los Houston Rockets, siendo el primer español en hacerlo como titular. Ese partido, Gasol anotó 12 puntos y capturó 12 rebotes. A comienzo del 2009, ‘Big Marc’ fue designado como integrante del equipo de los rookies de la NBA para enfrentase a los jugadores del segundo año en el All Star de Phoenix.



La siguiente temporada jugó 69 partidos y promedió 1% de robo, 1.6% tapones y 14.6% puntos por encuentro. Los siguientes años, Marc Gasol continuó teniendo el protagonismo en Memphis.



En 2011, Marc Gasol se convierte en uno de los jugadores mejores pagados de la NBA tras aceptar una renovación con los Memphis Grizzlies por 58 millones de dólares por cuatro años. Al año siguiente, el 23 de enero de 2012, ‘Big Marc’ fue considero por primera vez jugador de la semana tras liderar a su equipo en una jornada perfecta, con 4 victorias, promediando 19,5 puntos, 9,8 rebotes, 4,5 asistencias y 2,5 tapones por partido.



(Getty Images) Marc Gasol jugó 82 partidos en su primera temporada en la NBA. (Getty Images) Getty Images

En 2013, el pívot español fue nombrado ‘Mejor Defensor del Año de la NBA’, convirtiéndose así en el primer europeo en recibir la distinción. Esa misma temporada también fue elegido como parte del segundo mejor quinteto defensivo.



En 2014, de la mano de Marc, los Memphis Grizzlies consiguieron firmar el mejor inicio de su historia con 21 victorias y 4 derrotas. Justamente, una temporada que no olvidará, ya que en ese All Star Game, ambos hermanos fueron elegidos parte del juego en sus respectivas conferencias.



Así, Marc, en el Oeste, y Pau, en el Este, protagonizaron el salto inicial del All Star Game, el 15 de febrero de 2015. Un hecho histórico para España y la NBA, ya que por primera vez dos hermanos lograban ser titulares. Al término de esa temporada de ensueño (2014-15), ‘Big Marc’ fue elegido por primera vez en el quinteto de la temporada, junto con Stephen Curry, LeBron James, Anthony Davis y James Harden.



Aunque en 2016 tuvo una grave lesión en el pie, Marc se recuperó y promedió esa temporada 20.6 puntos, 6.1 rebotes y 4.2 asistencias. Actualmente, Marc Gasol sigue defendiendo los colores de los Memphis Grizzlies, en donde es todo un referente.



Si bien llegó a la NBA como el hermano de Pau, ahora Marc, con 33 años, brilla con luz propia en la competencia, y sus números y temporadas lo avalan.