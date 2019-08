Marcha atlética en Lima 2019 EN VIVO: sigue la carrera de los 50 km masculino y femenino en los Juegos Panamericanos

Marcha Atlética en Lima 2019 sigue EN VIVO las competencias de 50 kilómetros en las ramas masculino y femenino este domingo 11 de agosto desde las 7:00 am. (hora peruana) con partida en el Parque Kennedy de Miraflores y con transmisión de Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, y la señal streaming de ESPN. NO te pierdas ningún detalle de esta competencia que cierra el atletismo en los Juegos Panamericanos.

Las caminatas de 50 km cerrarán con broche de oro los eventos de atletismo con Ecuador, país que más competidores tiene en esta modalidad, esperando agregar una medalla más a su lista con Paola Pérez y Claudio Villanueva, quienes se las verán con los créditos locales que buscan una nueva medalla para su país.

Marcha Atlética en Lima 2019 | 50 km femenino | Horarios en el mundo



Perú 7:00 am. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (Streaming)

México 7:00 am. |

Ecuador 7:00 am. |

Colombia 7:00 am. |

Bolivia 8:00 am. |

​Paraguay 8:00 am. |

Venezuela 8:00 am. |

Brasil 9:00 am. |

Argentina 9:00 am. |

Chile 9:00 am. |

Uruguay 9:00 am. |

España 2:00 pm. |



Pero la ecuatoriana Paola Pérez llega como la gran favorita en esta disciplina. Ella es la más rápida en el campo femenino por una ventaja mayor a 1 minuto y podría hacer historia como la primera campeona de los Juegos Panamericanos en esta disciplina en la rama femenina.

La también ecuatoriana Johana Ordóñez, ganadora de plata sudamericana en 2018, se presenta como la mayor amenaza de su compatriota, junto a la guatemalteca Mirna Ortiz, ganadora de la medalla de plata en los Panamericanos Guadalajara 2011.

En la modalidad masculina, el ecuatoriano Villanueva, excampeón sudamericano y con el récord en esta modalidad, tendrá en el brasileño Caio Bomfin, posiblemente compitiendo por una segunda medalla en Lima, y con Horacio Nava, campeón de México en 2011

La marcha atlética de 50 kilómetros masculina en Lima 2019 contará con los tres medallistas de los pasados juegos: el ecuatoriano Andrés Chocho, el medallista olímpico guatemalteco Erick Barrondo y Horacio Nava, además del ecuatoriano Claudio Villanueva, el brasileño Caio Bonfim, medallista mundial en 20 kilómetros, y el mexicano Isaac García, todos con nivel para pelear las preseas.

Marcha Atlética en Lima 2019 | 50 km femenino | Lista de participantes



Viviane Santana (BRA)

Elianay Santana (BRA)

Johana Ordóñez (ECU)

Paola Pérez (ECU)

Kathleen Burnett (USA)

Stephanie Casey (USA)

Mayra Herrera (GUA)

Mirna Ortíz (GUA)

Evelyn Inga (PER)

Yoana Caballero (PER)

Marcha Atlética en Lima 2019 | 50 km masculino | Lista de participantes



Ronal Quispe (BOL)

Caio Oliveira (BRA)

Mathieu Bilodeau (CAN)

Diego Pinzón (COL)

Jorge Ruiz (COL)

Cristian Chocho (ECU)

Claudio Villanueva (ECU)

Nicholas Christie (USA)

Matthew Forgues (USA)

Bernardo Barrondo (GUA)

Erick Barrondo (GUA)

Horacio Nava (MEX)

Isaac Palma (MEX)

Luis Campos (PER)

Marcha Atlética en Lima 2019 | 50 km masculino | Precio de las entradas para este evento



Ingreso libre

Marcha Atlética en Lima 2019 | 50 km masculino | Mapa del evento de este 11 de agosto

