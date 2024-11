Este 2024, la tradicional carrera La Vuelta se muda de distrito y celebrará su edición 26 en Miraflores. Grifos AVA y Peru Runners invitan a todos los amantes del running a participar el domingo 15 de diciembre en La Vuelta a Miraflores, evento navideño que promete ser el cierre ideal para el calendario deportivo familiar de este año. Con un recorrido festivo y lleno de sorpresas, la carrera ofrece un ambiente único en el corazón de Miraflores.

El evento inicia desde las 6:30 a.m. con la concentración previa, con partida a las 8:00 a.m. para las distancias de 8K y 4K, y desde las 9:00 a.m. para las categorías infantiles. Este año, nuevamente se contará con la categoría “Coches Bravos 8K”, en la que los nuevos padres podrán correr llevando a sus hijos en coche.

Las inscripciones aún se encuentran abiertas a través de las redes oficiales de Peru Runners y se espera contar con unos 5 mil participantes. Se invita a todos los runners con sus amigos, padres, hermanos, hijos; a toda la familia a ser parte de esta última carrera del año. ¡Nos vemos en la línea de partida!

INFORMACIÓN DE LA CARRERA:

Fecha: Domingo 15 de diciembre

Horarios:

- Concentración: desde las 6:30 AM

- Partida 8K y 4K: 7:30 AM

- Partida carrera niños: desde las 9:00 AM

Lugar:

- Partida y llegada: Av. Larco 400. Frontis Municipalidad de Miraflores

Distancias:

- Carrera 8K

- Caminata 4K (mayores de 13 años)

Distancias niños:

● Carrera de niños 1-2-3 años (75 mts)

● Carrera de niños 4-5-6 años (150 mts)

● Carrera de niños 7-8-9 años (300 mts)

● Carrera de niños 10-11-12 años (600 mts)





