Con apenas 19 años, Daniella Rosas ya es ícono en el surf peruano. Obtuvo su cupo a los Juegos Olímpicos en Lima 2019 -donde consiguió la medalla de oro- y casi dos años después lo validó, quedando cuarta en el Mundial ISA. Y aunque muchos la comparen con Sofia Mulanovich, y se sienta honrada por ello, está dispuesta a hacerse un nombre propio, a costa de su esfuerzo y gran talento. Y empezará conquistando Tokio 2020, donde tendrá el orgullo de llevar la bandera en la ceremonia de Inauguración.

¿Cómo te sientes de ser la abanderada de Perú?

Nunca me lo había siquiera imaginado. Ser la abanderada de Perú en unos Juegos Olímpicos es algo increíble. Hay tantos buenos deportistas en nuestro país que dije que seré la última del bloque. Me dio demasiada ilusión, no lo podía creer. Va a ser de locos.

PASO A PASO

¿Cómo fue competir después de más de un año y en un Preolímpico?

Fue súper duro, porque tenía muchas cosas en la cabeza. A ello se le sumó la presión de que ese campeonato iba a ser decisivo no solo para mí, sino también para el equipo peruano. Aún así, estaba tan enfocada en clasificar por el Mundial ISA y no depender de Lima 2019, que finalmente se dio. Estoy muy contenta.

Regresaste con un cuarto lugar en el Mundial, fue doble logro …

Yo fui al Mundial con el objetivo de clasificar y quedar entre las siete mejores. Realicé una especie de clínica y fui tres semanas a conocer el lugar. Luego volví a Perú dos semanas y volví dos antes del torneo para seguir entrenando y probar mis tablas nuevas. Llegó el campeonato y todos estaban nerviosos, porque era algo que nunca antes se había vivido, peor aún con una pandemia encima. Lo cierto es que me acostumbre bien al lugar y conforme todo iba avanzando me daba cuenta que podía pelear la final. Estoy feliz de quedar cuarta, pero igual me dio cólera el último heat, creo que pude resolverlo mejor. Espero que en el siguiente mundial me vaya mejor.

¿Te estuviste preparando en Brasil?

Desde el año pasado ha habido muchos altos y bajos. No se sabía si iban a haber competencias, porque cancelaron todo. Así que Melanie (Giunta) y yo decidimos irnos a Brasil para entrenar. Fue de último momento y nos quedamos como mes y medio. Luego volvimos a Perú y se confirmó que se iba a desarrollar el Preolímpico. Ahí todos empezaron a ponerse las pilas. Fue difícil, porque fue el primer campeonato de toda la pandemia, y era el torneo decisivo. Tuvimos que calmarnos.

¿Cómo te sientes de que Perú vaya a Tokio con un equipo completo?

Era algo que estábamos buscando. El Salvador nos convenía porque es una ola parecida a Perú. Sabíamos que podíamos llevar un equipo completo a los Juegos y dimos todo en la cancha. Super feliz de poder decirle al mundo que somos potencia mundial en surf.

¿Objetivos?

No tengo un objetivo en claro, yo siempre me centro en el día a día. De todas maneras, me encantaría volver con una medalla en los Juegos Olímpicos. Tratar de dar mi 100% en cada heat. Japón es una ola super difícil, así que hay que tratar de llegar lo más afinado posible.

¿Qué expectativas tienes para los Juegos?

Si Lima 2019 se sintió gigante, creo que esto va a ser una cosa de locos. No sé qué esperarme y cómo va a ser este año por la pandemia, pero creería que va a ser como los demás años, impresionante. Siempre lo he visto por tele, y ahora ser parte de ello es un sueño.

SUEÑA EN GRANDE

¿Qué opinas de que muchos te comparen con Sofía Mulanovich?

Sofía es un icono importante en todo el mundo. Entonces, sí, de todas maneras es lindo que nos comparen, pero por otro lado tampoco me gusta ser la siguiente Sofia, la chiquita de Sofía. No me gusta que me comparen así. Yo soy Daniella y pienso hacerme mi nombre yo solita.

¿En qué se diferencia la Daniella del 2019 con la que participará en Tokio este 2021?

No veo mucho cambio. De todas maneras, he mejorado bastante a nivel de competencia, surfing. También siento que he madurado y eso es lo más importante, el mejorar cada día a nivel competitivo y como persona.





