En la serie documental The Last Dance, Michael Jordan había dicho que no tuvo que ver en la decisión de dejar fuera a Isiah Thomas del ‘Dream Team’ (el equipo estadounidense que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992). Sin embargo, en un reciente audio difundido, se escucha a ‘MJ’ contradecirse durante una entrevista del 2011 con el periodista Jack McCallum para el podcast ‘The Dream Team Tapes’.

“Rod Thorn me llamó. Y le dije: ‘Rod, no jugaré si Isiah Thomas está en el equipo’. (Thorn) me lo aseguró. Y dijo: '¿Sabes qué? Chuck (Chuck Daly) tampoco quiere a Isiah. Por lo tanto, Isiah no formará parte del equipo”, se escucha en el audio, cuya voz le pertenece a Michael Jordan. Entonces, ¿con cuál versión de Jordan nos quedamos?

Audio of Michael Jordan admitting that he told Rod Thorn that he wouldn't play on Dream Team if Isiah Thomas was on the team pic.twitter.com/TXI27fRFhV — Viral Sports (@NotScTop10plays) May 25, 2020

Jordan y Thomas tuvieron una mala relación luego de que los jugadores de los Detroit Pistons -equipo en donde jugaba Isiah- perdieran y le negaran la mano a los basquetbolistas de los Chicago Bulls en los Playoffs de la NBA de 1991. Y al parecer, según el audio, este hecho tuvo que ver con que Isiah haya quedado fuera del ‘Dream Team’.

De hecho, Thomas ya se ha pronunciado sobre este suceso. “Si no fui parte de ese equipo debido a un lapso de emociones, por no estrechar la mano de alguien... si esa fue la razón por la que no integré el ‘Dream Team’, entonces hoy estoy más decepcionado de lo que estuve en esa época”, dijo en abril tras los primeros episodios de The Last Dance.