Mo Farah se convirtió en una leyenda del atletismo de Reino Unido al ganar medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Sin embargo, detrás de esos logros, se esconde una estremecedora historia sobre su origen.

Durante el documental El verdadero Mo Farah producido por la BBC, el exdeportista reveló su verdadera identidad. “Realmente nací en Somalilandia, al norte de Somalia, bajo el nombre de Hussein Abdi Kahin. A pesar de lo que dije en el pasado, mis padres nunca vivieron en el Reino Unido”, señaló.

“Cuando tenía cuatro años mi padre fue asesinado en la guerra civil y mi familia se rompió. Me separaron de mi madre y me trajeron al Reino Unido ilegalmente bajo el nombre de otro niño llamado Mohamed Farah”, añadió.

La leyenda del atletismo recordó que una mujer lo apartó de su familia y lo llevó a Europa para que se dedique a los trabajos domésticos y cuide niños. “A menudo me encerraba en el baño y lloraba”, mencionó

“Tenía todos los papeles con información de contacto de mi familia y una vez llegamos a su casa, la señora los agarró, los rompió delante de mí y los tiró a la basura. En ese momento supe que estaba en problemas”, agregó

El deportista precisó que recién a los 12 años pudo ir a la escuela y, en ese lugar, conoció a su profesor de educación física llamado Alan Watkinson. Mo le contó toda su situación al docente quien se puso en contacto con los servicios sociales.

Luego, Mo fue adoptado por otra familia de origen somalí. “Desde ese momento todo mejoró. Sentí que me quitaron un gran peso de los hombros”, señaló.

Además, confesó que se animó a contar su historia debido a las preguntas constantes de sus hijos. “Me lo he estado guardando durante mucho tiempo, y ha sido difícil porque no quería afrontarlo (...) Quiero sentirme una persona normal y no alguien que esconde algo”, expresó el atleta.





