‘Baboon’ no le huyó a ningún reto y peleó en muchos lados y contra los más bravos (como Justin Gaethje y Jorge Masvidal). Batalló en Estados Unidos, Sudamérica y llegó hasta Rusia. Además, ganó títulos hasta en cuatro promotoras distintas. Y aunque durante su última etapa estuvo peleando con dos ligamentos rotos de la rodilla, siguió adelante.

Con 39 años, y cuando muchos otros deciden ya retirarse, ‘Baboon’ prefirió arriesgarse y firmar por Bare Knuckle FC, la empresa donde se boxea sin guantes. Dos años más tarde, ya es una leyenda de la empresa. Luis Palomino, ahora de 41, acaba de ganar hace poco su segundo título y es el primer doble campeón en la historia de BKFC.

Hace diez días, el peruano derrotó al puertorriqueño Elvin Brito y le arrebató el cinturón de peso wélter (165 libras). Con el cetro wélter y el de peso ligero (el que sostenía antes), Palomino es el mejor peleador de la empresa y sueña con traer el evento a Perú. Depor conversó con ‘Baboon’ para conocer sobre su buen momento y sus planes a futuro.

Palomino tiene un récord invicto de 7-0 en la compañía. (BKFC)

Dijiste que ibas a ser el primer doble campeón de BKFC y lo conseguiste, ¿cómo te sientes al marcar historia en la compañía?

El sentimiento es inexplicable, la verdad que no hay palabras para describirlo. Hicimos historia y la bandera blanquirroja fue muy bien representada.

Leyendas de otros deportes (boxeo, MMA y otras disciplinas de contacto) hicieron historia al ser por primera vez dobles campeones, ¿estás en ese camino, en ser leyenda de BFKC?

Pienso que ya lo soy, y no por mis palabras si no por las palabras de los fans y la propia organización, que ya me nombro el número uno libra por libra del BKFC. Dos o tres peleadores intentaron ser doble campeón y no llegaron. Yo bajo la guía y bendición de Dios lo logré. Eso si me pone en estatus de leyenda o por lo menos en el camino correcto para ser reconocido mundialmente como una leyenda.

Ya habías enfrentado a Brito antes y la pelea también fue reñida, ¿qué cambió respecto a la primera pelea entre ambos?

Él vino a pelear esta vez. En la primera pelea estuvo muy tímido, intentó boxear y lo llevamos a la vieja escuela. No llego a cerrar más de un jab en cinco rounds. Esta vez, él vino a guerrear, le ganamos os cuatro de cinco asaltos. Pero sí vino a guerrear, y los fanáticos salieron ganando.

Los dos últimos asaltos, Brito llegó a conectarte, pero sacaste a relucir tu colmillo, ¿digno rival para una pelea de campeonato?

El conectar es algo que va a pasar cuando uno entra en guerra. Esa fue su estrategia, hacer la pelea así de trabada para sacarme de concentración. Pero yo soy más ‘perro de nacimiento’. Yo soy más guerrero y no le bajo ritmo a nadie. Es más le subimos el ritmo y solo se la paso mirando el tiempo en plena pelea, confirmando lo que ya habíamos visto. Estaba desesperado y bajo de condicionamiento pulmonar.

Después de la pelea, prometiste traer al Perú el evento en octubre, ya hablaste con David Feldman sobre eso?

Sí, David Feldman (presidente de la compañía) está súper feliz con la idea. Y sí, estamos trabajando ya en la fecha para finales de octubre.

Con dos títulos en tu poder, ¿Cuándo te gustaría defender ambos títulos? ¿Primero te gustaría defender el de peso ligero y luego el wélter? ¿Tienes ya pensando cuando?

Mi próxima defensa será en peso ligero (155 libras). No quiero hacer a nadie esperar, prefiero estar activo. Esa defensa será en octubre en Perú. Perú no llego al Mundial, pero yo traigo el Mundial de Bare Knuckle a Perú. Eso es una promesa.

Con 41 años, ¿sientes que has vuelto a tu mejor momento o este es sin duda el mejor momento en tu carrera?

Sin duda, es mi mejor momento. La madurez, el equipo que tengo, mi familia y mi esposa. Estamos todos muy bien concentrados y es la mayor razón por la cual estoy tan bien a esta edad.

Sientes que la edad es solo un número y todo se basa en cuán profesional es uno y cuanta dedicación tiene?

Claro, hay edad y edad de guerra; es decir, cuántos años tienes y cuantos años de combate tienes, son dos cosas importantes. Pero más que nada, la concentración, madurez, disciplina y aquellos a tu alrededor son clave en tus triunfos.

Sientes que tomaste la mejor decisión, al dejar las MMA y pasar al boxeo a puño limpio?

Claro que sí, ya mi cuerpo no daba para MMA, entre mis rodillas y mis pies. Antes, boxeaba en la jaula contra peleadores de MMA. El boxeo sin guantes es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida.

BKFC viene incorporando a figuras de las MMA (como Michael Venom y Mike Perry), ¿su objetivo es ser una de las compañías de deportes de contacto mas importantes del mundo?

Sí, se ven solo nombres más y más conocidos firmando con BKFC. No somos competencia de UFC, ni de boxeo con guantes, ni de kickboxing, ni muay thai. Somos nuestro propia liga sin comparaciones. Pienso que estamos en un deporte tan fácil de entender y tan excitante, que sea o no sea el objetivo nosotros si vamos a llegar a ser los más grandes, o los más visto en shows de combate mundialmente.





