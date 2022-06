Tremendo susto en el quinto día de competencia del Mundial de natación en Budapest. La estadounidense Anita Álvarez hizo preocupar a los presentes al desvanecerse en el agua tras acabar de completar su ejercicio en la final libre individual de natación artística.

Un percance que se quedó sólo en su susto gracias a la rápida intervención de su entrenadora, la española Andrea Fuentes, quien no dudó en lanzarse a la piscina para rescatar a su pupila.

Tras abandonar la piscina en camilla, la nadadora se recuperó y se encuentra fuera de peligro, aunque como informó el equipo estadounidense será sometida a distintas pruebas en los próximos días para desvelar las causas del desvanecimiento.

IMPRESIONANTE RESCATE



La entrenadora de nado sincronizado del equipo de los 🇺🇸, rescata a una de las muchachas del equipo que se desvaneció en pleno entrenamiento.



Anita Alvarez (nadadora) ya se encuentra estable y agradeció a su DT (Andrea Fuentes) por haberla salvado.

“Ha sido apoteósico, Anita no respiraba. Ha estado dos minutos sin hacerlo. La he intentado despertar a bofetadas y abriéndole la mandíbula. Cuando una nadadora acaba lo primero que hace es respirar, ella se hundía y nadie reaccionaba, así que me he tirado yo”, relató Fuentes, en El Partidazo de COPE.

No es la primera vez que Álvarez se desvanece. En una prueba de parejas, pasó por algo parecido, en el preolímpico de Tokio 2020. Felizmente, todo quedó en un susto.

“En otra ocasión también tuve que socorrerla, pero no fue tan grave. Los deportistas ponemos el cuerpo al límite, ha descubierto hoy dónde está el suyo”, contó Fuentes, poseedora de cuatro medallas olímpicas con España.