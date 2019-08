Tendrá su revancha: María Alejandra Bramont no pudo en la prueba Natación en aguas abiertas en Lima 2019 

Los resultados de la Natación en aguas abiertas rama femenina por los Juegos Panamericanos Lima 2019 desde la Laguna Bujama. María Alejandra Bramont quedó sexta y aún falta la participación de Diego Serida.

Previa

Natación en aguas abiertas en Lima 2019 tendrá EN VIVO presencia en los Juegos Panamericanos este domingo 4 de agosto en dos turnos: 9:00 am. (hora peruana) en la modalidad femenina y 2:30 pm. (hora peruana) en modalidad masculina. Serán 10 kilómetros en la Laguna Bujama con la participación de los peruanos María Alejandra Bramont y Diego Serida, quienes esperan una medalla. Este evento será transmitido por Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y la señal streaming de ESPN. No te pierdas la chance del team Perú de seguir sumando medallas.

Este domingo, Maria Alejandra Bramont y Diego Serida ingresarán a las "grandes ligas" luego de destacadas participaciones en torneos juveniles de toda índole: desde sudamericanos hasta mundiales, destacando en todos ellos y acumulando la marca mínima para estar en estos Juegos Panamericanos. Ellos juegan de local y sueñan con una medalla para el Perú.

Natación en aguas abiertas en Lima 2019 | 10 km - Horarios en el mundo



Perú 9:00 am. / 2:30 pm. | Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19, ESPN (Streaming)

México 9:00 am. / 2:30 pm.

Ecuador 9:00 am. / 2:30 pm.

Colombia 9:00 am. / 2:30 pm.

Bolivia 10:00 am. / 3:30 pm.

Chile 10:00 am. / 3:30 pm.

Venezuela 10:00 am. / 3:30 pm.

Paraguay 10:00 am. / 3:30 pm.

Argentina 11:00 am. / 4:30 pm.

Brasil 11:00 am. / 4:30 pm.

Uruguay 11:00 am. / 4:30 pm.

España 4:00 pm. / 9:30 pm.

Maria Alejandra Bramont y Diego Serida fueron seleccionados para esta competencia al cronometrar los tiempos mínimos para estar presente en la competencia. En mayo pasado, María Alejandra cronometró 1:59:33, mientras que Diego cruzó la meta al registrar 1:57:16. Suficiente para obtener el boleto a la competencia de nado en agias abiertas 10 kilómetros.

María Alejandra Bramont no es una inexperta en comptencia sde alto nivel pues en el último mundial junior de nado en aguas abiertas 10 kilómetros, disputado en Israel, logró el subcampeonato, además del subcampeonato sudamericano absoluto disputado en Perú y las dos medallas doradas que se adjudicó en los sudamericanos de playa en Rosario, Argentina.

Mientras que Diego Serida también ha tenido grandes presentaciones en el extranjeropues ocupó los puestos 9 en la prueba de 5 kilómetros y el puesto 14 en 10 kilómetros en los torneos desarrollados en Perú.

Natación en aguas abiertas en Lima 2019 | 10 km femenino | participantes



Kate Sanderson (CAN)

Martha Aguilar (MEX)

Yanci Vanegas (GUA)

Cecilia Biagioli (ARG)

Martha Sandoval (MEX)

Mayte González (CUB)

Romina Imwinkelried (ARG)

Kathryb Campbell (USA)

Ana De Jesus (BRA)

Rebecca Mann (USA)

Chantel Jefrey (CAN)

Isabela Cabrera (GUA)

Fatima Portillo (ESA)

Viviane Eichelberger (BRA)

María Bramont (PER)

Mahina Valdivia (CHI)

Jada Chatoor (TTO)

Fatima Flores (ESA)

Paola Pérez (VEN)

Samantha Arévalo (ECU)

Natación en aguas abiertas en Lima 2019 | 10 km masculino | participantes



Theodore Smith (USA)

Jon McKay (CAN)

David Farinango (ECU)

Allan Lopes (BRA)

Fernando Betanzos (MEX)

Esteban Enderica (ECU)

Ivo Cassini (ARG)

Guillermo Bertola (ARG)

Victor Ribeiro (BRA)

Cristopher Lanuza (CRC)

Arturo Pérez (MEX)

Rodolfo Falcón (CUB)

David Marroquin (GUA)

Raben Dommann (CAN)

Nestor Segovia (ESA)

José Reyes (GUA)

Diego Serida (PER)

Diego Vera (VEN)

Cristian Vidal (CUB)

Taylor Abbott (USA)

Natación en aguas abiertas en Lima 2019 | Precio de las entradas



Ingreso libre

Natación en aguas abiertas en Lima 2019 | Mapa del evento de este domingo 4 de agosto

