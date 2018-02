Con un nuevo formato, hoy (8:00 pm/ ESPN) se llevará a cabo el NBA All Star Game 2018 en el Staples Center de Los Ángeles. Hasta el año pasado, el duelo era entre Este y Oeste, pero ahora los dos jugadores más votados por los fanáticos serán los capitanes y ellos mismo eligieron a sus integrantes sin importar a qué Conferencia pertenecen.



Los astros LeBron James , de Cleveland Cavaliers, cuatro veces MVP (Jugador Más Valioso) y 14 veces consecutivos elegido para el NBA All Star Game, y Stephen Curry , de los campeones Golden State Warriors, fueron designados como los capitanes de los equipos.



El equipo de LeBron -primero en seleccionar debido a que fue el jugador más votado-, tendrá al australiano Kyrie Irving (Boston Celtics), a Kevin Durant (Golden State Warriors), Anthony Davis y DeMarcus Cousins (ambos de New Orleans Pelicans).



Los suplentes serán Bradley Beal, John Wall (ambos de Washington Wizards), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Victor Oladipo (Indiana Pacers) y Kristaps Porzingis (New York Knicks).



Por su parte, Curry escogió a James Harden (Houston Rockets), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), el griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) y Joel Embiid (Philadelphia 76ers).



El banco del equipo de Stephen Curry estará integrado por Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Jimmy Butler, el dominicano Karl-Anthony Towns (ambos de Minnesota Timberwolves), Kyle Lowry (Toronto Raptors), el también quisqueyano Al Horford (Boston Celtics), Draymond Green y Klay Thompson (ambos de Golden State Warriors).



Motivos del nuevo formato



El motivo del nuevo formato del NBA All Star Game es provocado por el poco interés mostrado por los jugadores en ediciones anteriores. El ejemplo más claro fue el año pasado cuando el Oeste le ganó al Este por 192-182. Muchos pensaron que ese partido fue una especie de farsa, en la que los jugadores apenas se movían para defender.



Fue entonces que el presidente del Sindicato de jugadores, el armador Chris Paul, y el comisionado Adam Silver se sentaron y desarrollaron este nuevo plan para el All Star Game.



El nuevo formato debería agregar algo de sabor al juego y tal vez podría encender algo de competitividad con los compañeros de equipo jugando uno contra el otro. Al menos esa es la esperanza.



FUENTE (AFP)