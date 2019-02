NBA All Star Game 2019: Team LeBron vs. Team Giannis se enfrentan en el esperado juego de las estrellas NBA EN VIVO y EN DIRECTO: El Juego de las Estrellas de la NBA se desarrollará este domingo desde 7:00 p.m. vía ESPN en el Spectrum Center de Charlotte. El All Star Game 2019 enfrentará a los equipos que tienen como capitanes a Lebron James y Giannis Antetokonmpo

LeBron igualaría a Kobe con 15 apariciones en el All Star Game. (NBA) LeBron igualaría a Kobe con 15 apariciones en el All Star Game. (NBA)