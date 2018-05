En los dos partidos anteriores, los Celtics hicieron respetar su localía en el TD Garden de Boston y derrotaron a los Cavaliers (107-94, 108-83). Y este sábado (7:30 pm/ESPN), el equipo de Cleveland buscará hacer lo propio en el Quicken Loans Arena de Ohio para recortar la serie de la final del Este de la NBA .

La estrella de los Cavaliers , LeBron James, admitió que están contra la pared en esta serie final del Este de la NBA , que las estadísticas no los favorecen. Pero son conscientes que todavía no están eliminados y que ahora van a jugar en su campo ante Celtics .

El sentir general dentro del vestuario de los Cavaliers es que han perdido los dos partidos que, en lógica, debían perder fuera de su campo. Sin embargo, como locales la historia será muy diferente y están convencidos de que pueden empate la serie de NBA .

"Pienso que estaré bien" , declaró LeBron James, que aportó un triple-doble de 42 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes en el Juego 2. "Estoy convencido que no voy a perder el sueño por lo sucedido en Boston" , agregó.



La estrella de los Cavalier s reiteró que los Celtics hicieron su trabajo como locales, y por lo tanto la eliminatoria no ha hecho más que comenzar. "Hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, nos toca a nosotros hacer lo propio en el nuestro" , enfatizó James.



Pero la historia y las estadísticas no favorecen para nada el futuro de los Cleveland Cavaliers . Y es que los Boston Celtics tienen una marca de 37-0 en las series de siete partidos de Playoffs de NBA tras haber conseguido ganar los dos primeros.



FUENTE (EFE)