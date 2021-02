Historias de amor y de desamor se escriben en todos lados. Los protagonistas pueden ser personas sin popularidad, como también famosos. Esto último se ha visto en la relación que sostienen Larsa Pippen, exesposa de la leyenda de la NBA, Scottie Pippen, con Malik Beasley, integrante de Minnesota Timberwolves.

Hace unos meses se dio a conocer el vínculo sentimental entre Larsa con el escolta de los Timberwolves. Es más, se sindicó a la modelo como la causante de la separación de Beasley con Montana Yao. Ante ello, la primera mencionada se defendió de las acusaciones y fue tajante.

“Los busqué en Google cuando lo conocí, no estaban juntos”, aseguró Larsa Pippen en diálogo con Hollywood Unlocked por Fox Soul el reciente sábado.

“Habíamos hablado de eso. No era un secreto. Conozco a mucha gente que está casada y que está saliendo. He interpretado ese papel. Así que para mí, si no estás siendo sospechoso y me estás contando todas tus cosas, te creeré”, añadió Larsa.

Por último, Pippen se refirió a la relación que mantenía Beasley con Yao antes de empezar con el vínculo. “Mucha gente no está contenta en su situación y no quiere abandonar el barco hasta que ve a alguien que le gusta. No quieres simplemente sacudir a tus hijos porque es posible que nunca conozcas a alguien que realmente te guste. Estás viviendo en el mismo lugar, pero no realmente juntos”, señaló.

Larsa Pippen fue la pareja del histórico basquetbolista de Chicago Bulls. Ambos personajes tuvieron cuatro hijos y decidieron ponerle punto final a la relación en 2018.

