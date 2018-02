Isaiah Thomas fue el gran protagonista de el último día del mercado de pases en la NBA , luego de que los Cleveland Cavaliers decidieran cederlo a Los Angeles Lakers a cambio de Jordan Clarkson y Larry Nance Jr.

Estando en shock por este sorpresivo traspaso, Isaiah Thomas llegó a los Lakers con la firme intención de tener un lugar en el equipo titular. Y así lo hizo notar en sus primeras declaraciones en Los Angeles.



"Sí, me gustaría ser titular. Siento que me merezco eso y me lo he ganado. Pero al mismo tiempo, es un nuevo capítulo para mí. Estoy aquí para ayudar a este equipo, ayudar a estos muchachos jóvenes a continuar", aseguró Isaiah Thomas.

Y aunque Isaiah Thomas no fue incluido en el equipo titular de los Lakers que este sábado enfrentó a los Dallas Mavericks, el base demostró que merece más oportunidades cuando le tocó ingresar al campo.



En 31 minutos de juego, Isaiah Thomas sumó 22 puntos y seis asistencias. Sin embargo, su actuación no pudo salvar a los Lakers, que sufrieron una nueva derrota en la NBA tras caer por 130-123 ante los Mavericks.