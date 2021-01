Aunque la temporada regular de la NBA ya arrancó, tal parece que aún hay jugadores que están en modo “vacaciones”, como James Harden. La estrella de los Houston Rockets volvió a estar en el foco de atención no solo por su excesivo peso, ahora por criticar a su propio equipo.

Luego de encadenar varias derrotas consecutivas, la ‘Barba’ habló por primera vez de sus diferencias con los Rockets. “No somos un buen equipo ... Me encanta esta ciudad. Literalmente he hecho todo lo posible, pero esta situación es loca. Es algo que no creo que tenga arreglo”, dijo Harden.

Las declaraciones de Harden llegan quizá en el bajón más considerable de su carrera. El MPV de la NBA de hace tres años lleva cuatro partidos seguidos sin pasar los 20 puntos, algo que no sucedía desde 2012 cuando era sexto hombre de Oklahoma City Thunder.

Harden había guardado silencio en medio de meses de conjeturas de que no está a gusto en Houston. Múltiples versiones de prensa apuntaron a que sería transferido a Brooklyn para jugar junto a Kevin Durant, su excompañero en Oklahoma City.

Las declaraciones de Harden tras el partido ante los Lakers solo complican su situación ante un posible traspaso. De momento, la liga podría multarlo, pues un jugador no puede salir a expresar su deseo de ser cambiado de equipo, aplicando multas de 50 mil dólares en años recientes a jugadores como Anthony Davis por quebrantar la noma.

Eso sí, sus palabras no tardaron en incomodar a su propias compañeros. El propio John Wall, otra figura de los Rockets, salió al frente. “Solamente fueron nueve partidos. Vamos, ¿quieres saltar del barco después de sólo nueve partidos?, comenzó.

“Cuando tienes gente que no quiere ganar es complicado. Este grupo puede hacer cosas especiales, pero si tenemos algunas partes que no están comprometidas es muy difícil”, finalizó Wall.