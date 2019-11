Acostumbrado a avanzar hasta el fondo del área (zona restringida), LeBron James hizo gala a su corpulencia y efectividad para encestar en el partido de Los Angeles Lakers vs Chicago Bulls, por la temporada regular de la NBA. ‘The King’ llevó el balón hasta el aro con un potente ‘martillazo’ en el primer cuarto.

Cuando estaba en la zona lateral, LeBron James avanzó para el medio y a pesar que tenía marca, no tuvo problemas para encestar. Otto Porter no pudo robarle el balón y sus compañeros no pudieron detener la potencia del ’23′ de los Lakers.

NBA: el tremendo 'martillazo' de LeBron James contra los Bulls.

Pese a los puntos de LeBron James, los Lakers terminaron perdiendo el primer cuarto por 29-24. Asimismo, en la segunda parte, los Bulls también acabaron ganando ese tiempo por 36-24.

Cabe señalar que los Lakers llegan de cinco victorias consecutivas, solo perdieron en su debut ante Los Angeles Clippers. Por su parte, los Bulls vienen de perder ante los Indiana Pacers.

