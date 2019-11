El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, venció el domingo al canadiense Denis Shapovalov por 6-3 y 6-4 para ganar el Masters de París por quinta vez, en una muestra de su altísimo nivel antes del ATP Finals que pondrá fin a la temporada.



El serbio afrontó solamente un punto de quiebre en otra gran exhibición para sumar su título número 34 en torneos Masters ante Shapovalov, que jugaba su primera final a ese nivel.



"Mi servicio fue muy bueno y no hubo muchos peloteos largos en el partido", dijo Djokovic, quien no perdió ningún set en la semana. "Era su primera final de Masters, así que en cierto modo la experiencia prevaleció".



Djokovic, quien será reemplazado por Rafael Nadal en la cima de la clasificación ATP el lunes, tuvo un buen comienzo, quebrando el saque de Shapovalov de arranque para sacar ventaja de 3-0. El serbio nunca pasó apuros en el primer set, en el que solamente perdió cuatro puntos al servicio.



Shapovalov, quien el sábado no jugó por semifinales debido al retiro de Rafael Nadal, no pudo aprovechar el descanso, y por el contrario pareció falto de ritmo.



En el segundo parcial, el serbio quebró el saque de su rival para ponerse 4-3 y luego cerró el partido sin problemas tras algo más de una hora de juego.



Ahora, Djokovic se preparará para el ATP Finals de Londres, que se jugará del 10 al 17 de noviembre y donde buscará asegurarse el número uno del escalafón al cierre del año.



FUENTE: REUTERS

LA PREVIA DEL PARTIDO.

Djokovic vs. Shapovalov: horarios del partido

México 8:00 a.m.Perú 9:00 a.m.Ecuador 9:00 a.m.Colombia 9:00 a.m.Bolivia 10:00 a.m.Venezuela 10:00 a.m.Argentina 11:00 a.m.Chile 11:00 a.m.Paraguay 11:00 a.m.Uruguay 11:00 a.m.Brasil 11:00 a.m.España 3:00 p.m.

Novak Djokovic, por su parte, llegó a la final del Masters de París por sexta vez tras superar al búlgaro Grigor Dimitrov por 7-6 (7-5) y 6-4 con una actuación impresionante el sábado.



El número uno del mundo, que será reemplazado por Nadal en la cima de la clasificación de la ATP el lunes, prevaleció en el "tiebreak" del primer set antes de superar a Dimitrov en el segundo aprovechando un único quiebre de servicio.

Novak Djokovic, quien ha levantado el trofeo aquí cuatro veces y jugará en su 50a final de Masters, jugó mejor en los momentos clave y sirvió bien en todo momento.

Djokovic ha recuperado su mejor versión, tras un inicio de torneo dubitativo, algo enfermo, según reconoció, y volvió a exhibir un gran tenis, como en la ronda previa contra el griego Stefanos Tsitsipas.

EFE y Reuters

