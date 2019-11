La semana pasada NXT, comandados por Triple H, invadió SmackDown y le declararon la guerra a las dos marcas principales de la WWE. Las superestrellas de Raw estaban advertidas, sabían que los luchadores del programa amarillo podían irrumpir en el show rojo. Y dicho y hecho: lo hicieron.

En el evento estelar, Seth Rollins se estaba enfrentando al campeón de NXT Adam Cole por el título del show amarillo. Sin embargo, Kyle O'Reilly, Bobby Fishy y Roderick Strong (miembros, junto a Cole, de The Undisputed Era) se metieron al combate y atacaron al 'arquitecto'.

A los segundos, superestrellas de Raw como Erick Rowan, Ricochet y The Original salieron a botar a los invasores, pero estos habían traído refuerzos: Matt Riddle, Keith Lee y Tommaso Ciampa fueron algunos. Se armó una batalla campal entre las dos facciones y así terminó el Raw de Nueva York.

Durante este show, también hubo un careo entre la campeona de NXT Shayna Baszler con la monarca de la marca roja Becky Lynch. De esta manera, se confirmó que ellas dos y Bayley, dueña del título femenino de SmackDown, pelearán en una triple amenaza en Survivor Series. Para este evento, también se añadió la pelea entre Rey Mysterio y Brock Lesnar.

Se vivió, además, un nuevo episodio del problema matrimonial entre Rusev y Lana. El búlgaro quería luchar contra el 'Superman Negro', pero en su lugar salió Drew McIntyre. Pelearon por un momento hasta que Lashley se metió en el combate. Rusev le dio buenos golpes; sin embargo, sufrió un RKO sorpresivo de Randy Orton. La 'Víbora' y Bobby iban a seguir atacando a Rusev, pero no contaron con que Ricochet saldría a ayudarlo.

En otros resultados de la noche, Charlotte Flair y Natalya vencieron a las campeones en parejas de la WWE The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane); Buddy Murphy se impuso a Cedric Alexander; Andrade y Zelina Vega derrotaron a Sin Cara y Carolina; The Viking Raiders destrozaron a luchadores locales; y The O.C. ganó con trampa la contienda que tuvieron contra The Street Profits.

LA PREVIA

Seth Rollins defenderá el Campeonato Universal contra 'The Fiend' Bray Wyatt en el próximo episodio de la 'marca roja', pero no es el único acontecimiento que promete emociones para los aficionados de la lucha libre a lo largo de la jornada.

Brock Lesnar también será protagonista en Uniondale. Tras solicitar su retorno a RAW junto a su abogado Paul Heyman en el último Friday Night SmackDown, el campeón de la WWE fomentará un nuevo enfrentamiento contra Rey Mysterio.

Becky Lynch participará en el programa y Drew McIntyre podría formalizar su próximo combate frente a ​Aleister Black.

WWE Monday Night Raw Uniondale: horarios del evento

19:30 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (NY +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2, Denver -1)

20:30 horas - Venezuela, Bolivia

21:30 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

01:30 horas del martes - Reino Unido

02:30 horas del martes - España, Alemania, Italia, Francia



