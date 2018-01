Los Cleveland Cavaliers siguen sin encontrar la regularidad en la NBA. En lo que va del calendario, el equipo de Ohio solo ha acumulado tres triunfos en doce encuentros y su tercer puesto en la Conferencia Este se ve amenazado por los Miami Heat.

La última fecha, los 'Cavs' perdieron ante los Oklahoma City Thunder por 148-124 de local en el Quicken Loans Arena. Tal fue la cantidad de puntos que recibió el equipo que el propio LeBron James lanzó una dura autocrítica.

"Nunca en mi carrera había recibido 148 puntos. Ni siquiera en un videojuego. Los Thunder hicieron lo que quisieron contra nosotros, no tuvimos reacción", dijo James, quien nunca había vivido una situación similar en sus más de mil partidos como profesional.



Inclusive, ahora LeBron no se siente seguro de su pase a los playoffs. "Si seguimos así, no llegaremos a los playoffs. Si esos partidos fuesen la próxima semana, nos eliminarían rápido", sentenció 'The King', quien jugó 38 minutos y anotó 18 puntos.

Cabe señalar que los Cavaliers tendrán una nueva oportunidad para resarcirse del mal momento que atraviesan este martes cuando se midan ante los San Antonio Spurs, equipo que marcha tercero en la Conferencia Oeste.