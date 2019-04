¡Baja sensible! LeBron se descartó del Mundial de China, pero apunta a Tokio 2020

La participación del cuatro veces 'Jugador Más Valioso' de la NBA , LeBron James , en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es "una posibilidad", pero el alero de los Lakers dice que no disputará el próximo Mundial de China.

La página web The Athletic publicó este lunes que James, de 34 años, comenzará la producción de la película Space Jam 2 tras la temporada y, según como se encuentre al final de la próxima campaña, tomará una determinación sobre si competir o no por el oro olímpico, el próximo año en Japón.



"Es una posibilidad", dijo LeBron. "Depende de cómo me sienta. Me encantan los Juegos Olímpicos".



James pasó la mayor parte de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en el banco, integrando un equipo de Estados Unidos repleto de estrellas de la NBA y que acabó conformándose con la medalla de bronce. En 2008, formó parte de la renovada columna vertebral que ganó el oro olímpico en Beijing, y repitió triunfo en Londres 2012.



El alero ya no jugó para el equipo estadounidense que ganó un tercer título consecutivo en Río 2016.



Tras ganar dos campeonatos de la NBA con los Miami Heat, otro con los Cleveland Cavaliers y fichar a principios de temporada con los Lakers, James se quedó fuera de la postemporada por primera vez en ocho años.



Descartados los playoffs, la franquicia californiana optó por reservarlo en este último tramo de la temporada debido a una lesión en la ingle izquierda, que originó a finales de diciembre.



James tiene previsto aprovechar sus extendidas vacaciones para entrenar y preparar la próxima campaña, incluso durante el rodaje de Space Jam 2.

