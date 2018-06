LeBron James anunció a los Cleveland Cavaliers que no extenderá su contrato de 35,6 millones de dólares para la próxima temporada de la NBA . Y se convertirá en agente libre sin restricciones, señalaron el viernes dos personas al tanto de la situación a The Associated Press.

La decisión de LeBron James de no ejercer la opción para 2018-19 ya se esperaba en la NBA , debido a que le daba más opciones. Entre ellas, la posibilidad de firmar nuevamente con los Cavaliers por una cantidad mayor (un contrato por cinco años y 209 millones de dólares).

LeBron James , tricampeón de la NBA , es ahora el premio más codiciado en una agencia libre de la liga que incluye a los astros Paul George y Chris Paul. Los equipos pueden empezar a negociar con agentes libres a primer minuto del domingo.

Si bien los Cavaliers mantienen la esperanza de que LeBron James buscará permanecer en el equipo, hay otros en la mira del jugador de 33 años: los Ángeles Lakers parecen estar en el primer lugar de la lista.

Con la capacidad de firmar a dos jugadores con contratos de periodo máximo, los Lakers pueden armar un "Súper Equipo" con James si logran también fichar a George o concretar un intercambio con San Antonio por Kawhi Leonard. El jueves, George anunció al Thunder de Oklahoma City que no extendería su contrato por 20,7 millones de dólares para la próxima campaña.



Los 76ers de Filadelfia y los Rockets de Houston aparentemente también buscan los servicios del cuatro veces Jugador Más Valioso de la liga, que acaba de participar en su octava final consecutiva.



Fuente: AP