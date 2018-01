NBA: LeBron James y Stephen Curry escogieron a sus equipos para el All Star Game 2018 [FOTOS]

Las conferencias no tendrán injerencia en este NBA All Star Game y la atención está en los capitanes, LeBron James (Cavaliers) y Stephen Curry (Warriors). En especial porque ya escogieron a los integrantes de cada equipo.



LeBron seleccionó a DeMarcus Cousins (New Orleans Pelicans), Anthony Davis (Nueva Orleans), Kevin Durant (Golden State) y Kyrie Irving (Boston Celtics) para unirse a él en la alineación titular.



Por otro lado escogió a LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Bradley Beal (Washington Wizards), Kevin Love (Cleveland), Victor Oladipo (Indiana Pacers), Kristaps Porzingis (New York Knicks), John Wall (Washington) y Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) como reservas.



Curry optó por tener como titulares al griego Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) y James Harden (Houston Rockets).



Los reservistas de Curry son Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves), Draymond Green (Golden State), el dominicano Al Horford (Boston), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kyle Lowry (Toronto), Klay Thompson (Golden State) y el también quisqueyano Karl-Anthony Towns (Minnesota).



NBA (Foto: NBA)

El evento, que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero en Los Ángeles, será el primer NBA All Star Game sin un emparejamiento entre miembros de las Conferencias Este y Oeste.



El equipo de LeBron cuenta con siete jugadores del Este y cinco del Oeste, mientras que el de Curry tendrá a siete jugadores del Oeste y cinco del Este.