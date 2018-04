Los San Antonio Spurs quedaron fuera de carrera en los NBA Playoffs de esta temporada, tras caer por un contudente 4-0 ante los Golden State Warriors. Y todavía está en duda si el veterano argentino Manu Ginóbili optará por el retiro antes de arrancar la próxima temporada.



Aunque todavía no parece haber tomado una decisión, Manu Ginóbili, quien fue comparado con Roger Federer por el técnico de los Warriors, aseguró que anunciará recién en uno o dos meses si opta por jugar una temporada más en la NBA.



"Llevo contemplando mi retiro desde siempre, nada ha cambiado. Simplemente no lo sé. Voy a dejar que pase un mes o dos y veré cómo me siento", dijo Manu Ginóbili, tras el final del quinto partido de la serie de NBA que perdieron 99-91 ante los Warriors.

"No soy el tipo de persona que toma decisiones en caliente, cuando está dolido. Voy a dejar que las cosas reposen", añadió Manu Ginóbili, quien es el segundo jugador más veterano de la liga, solo por detrás del mítico Vince Carter.

"Sigue adelante, ¿ok? ¿Por qué no? Conocí a Roger Federer este año y le pregunté por qué seguía jugando, me dijo 'porque amo jugar'. Si tú lo amas, sigue. Por cierto, me recuerdas a él", dijo Steve Kerr, técnico de los Warriors, sobre Manu Ginóbili.

Mientras que Kevin Durant, estrella de los vigentes campeones de la NBA, también llenó de elogios a Manu Ginóbili. "Cambió la cultura del básquet, en mi opinión, incluso si no se le reconoce por ello. Cambió lo que significa ser un Sexto Hombre. Manu significa mucho más para el juego de lo que la gente cree", apuntó el ex de los Thunder.