En una de las llaves más reñidas, losIndiana Pacers forzaron al partido 7 tras vencer a los Cleveland Cavaliers por 121-87. Y este domingo (12:00 pm/ DirecTV) se definirá al ganador de la primera ronda de los Playoffs de la NBA en el Quicken Loans Arena

Con 28 puntos de Victor Oladipo, los Indiana Pacers lograron derrotar a domicilio a los Cleveland Cavaliers. La estrella de Indianápolis además aportó 13 rebotes y 10 asistencias en el sexto partido de los Playoffs de la NBA.

Por su parte, LeBron James no pudo ayudar a los Cavaliers a pesar de sus 22 puntos. "Nos atacaron en el tercer periodo. Metieron sus tiros, nosotros fallamos los nuestros. No pudimos contrarrestar lo que ellos hicieron", declaró 'The King'.

"Simplemente salí a jugar. Hice todo con confianza. Jugué a leer el partido y a reaccionar. Este juego ya se terminó. En este momento no significa absolutamente nada", comentó Victor Oladipo.



El ganador de la llave entre Cleveland Cavaliers y Indiana Pacers se enfrentará en la siguiente ronda de los Playoffs de la NBA a los Toronto Raptors, que este viernes se deshicieron de los Washington Wizards por 4-2 al derrotarles por 102-92.