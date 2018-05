Los Golden State Warriors , campeones defensores en busca de su tercer título de la NBA en cuatro años, se enfrentarán desde este lunes 14 de mayo (8:00 pm / DirecTV) a los líderes de la temporada regular, los Houston Rockets . Será por las finales de la Conferencia Oeste.

Los Rockets , impulsados por el campeón de anotación de la NBA, el estelar James Harden, tienen foja de 2-1 contra Golden State en la temporada regular y obtuvieron una marca de 65-17 en total en la liga, para sacar provecho a la ventaja de localía, ahora en el tope al mejor de siete encuentros.



Después de haber sido eliminados de los playoffs por los San Antonio Spurs en tres de las últimas cuatro temporadas, los Rockets agregaron al armador estrella Chris Paul y a P.J. Tucker para unirse a Trevor Ariza, y luego vieron al suizo Clint Capela disfrutar de su mejor campaña con registros de 13,9 puntos y 10,8 rebotes por partido.



El choque entre ambos equipos, explosivos en la parte ofensiva, era el anticipado por muchos desde el comienzo de la temporada.



Los ex jugadores más valiosos de la NBA , Kevin Durant y Stephen Curry, se unen a Green, Andre Iguodala y el francotirador Klay Thompson en una alineación titular llamada "Death" o "The Hamptons Five".



Golden State lideró a la NBA en anotación justo por delante de Houston en la temporada. Ahora los Warriors figuran como el mejor conjunto defensivo en los playoffs, justo por delante de los Rockets.



Fuente: AFP