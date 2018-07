La historia de Kawhi Leonard en San Antonio está a punto de culminar. Los Spurs acaban de llegar a un pre-acuerdo para enviar al MVP de la final de la NBA del 2014 a los Toronto Raptors, a cambio del base DeMar DeRozan .

Danny Green también pasará a los Raptors como parte del acuerdo, que fue confirmado a la Associated Press por dos personas al tanto de las negociaciones. Ambas hablaron a condición de no ser identificadas, ya que no habrá un anuncio oficial mientras no se reciba el visto bueno de la NBA.

La cadena ESPN, que fue la que informó primero acerca del acuerdo, dijo que los Spurs recibirán también a Jakob Poeltl y una futura selección de primera ronda en el draft. De todos modos, el canje es enorme y se considera arriesgado para ambos equipos.

Leonard disputó apenas nueve partidos con los Spurs la temporada pasada, en la que surgieron tensiones entre el jugador y el equipo en torno a la forma en que se manejó la recuperación de una lesión en la pierna derecha. Leonard puede quedar en libertad el año que viene y cuando le pidió a los Spurs que lo transfieran hace pocas semanas, dejó en claro que le gustaría jugar con los Lakers.

DeRozan fue el máximo anotador de los Raptors las últimas cinco temporadas, pilar de la campaña en que Toronto ganó 59 partidos y fue el primer clasificado para los playoffs de la Conferencia Este. Pero después de ser barridos por Cleveland en la segunda ronda, Toronto decidió que había que hacer grandes cambios. Despidió al Dwane Casey, que había sido elegido el técnico del año, y ahora se deshace de un astro que alguna vez dijo "Yo soy Toronto".



La lesión de Leonard fue descripta como una tendinopatía del cuádriceps derecho. En la temporada 2016/17 tuvo un promedio de 25,5 puntos por partido y quedó tercero en la votación para el jugador más valioso de la liga.



Tanto DeRozan como Leonard deben presentarse la semana que viene en Las Veas para los entrenamientos de la selección de Estados Unidos, dirigida por el piloto de los Spurs Gregg Popovich.

Fuente: AFP