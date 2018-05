Luego de que fueran arrollados por los Houston Rockets (127-105), los Golden State Warriors buscarán responder el domingo en el Juego 3 de la final de la Conferencia Oeste de NBA desde el Oracle Arena (7:00 pm/DirecTV). Stephen Curry, Kevin Durant y Klay Thompson saldrán desde el inicio del encuentro.

Con la serie empatada 1-1, los Warriors han pasado los recientes días hablando sobre los problemas que tuvieron en el segundo juego. Los actuales campeones de NBA han analizado lo que están haciendo, para evitar ser derrotados como recién les sucedió.

"Creo que estamos en nuestro mejor momento cuando nos sentimos amenazados" , declaró Draymond Green. "En el juego 1 nos sentimos amenazados, pero salimos con un sentido de urgencia. En el juego 2 quizás no nos sentimos tan amenazados y no sentimos esa amenaza. Creo que nos podemos permitir uno de esos por serie" , agregó del jugador de los Warriors .



Y para los Warriors eso comienza a la defensiva y contra Chris Paul, James Harden y compañía, porque cuando logran frenarlos, eso le permite a Golden State funcionar mejor en la transición. Así, podrán encontrar buenos ángulos de tiro de tres puntos que no hallaron en el segundo encuentro, cuando cayeron por 127-105 en Houston.



Eso en buena medida se debió a que los Rockets tuvieron plenitud de tiempo para reajustar su defensa tras las canastas que concretaban. Con ello, Houston está asegurándose de no exagerar por ese impresionante resultado, ya que cayeron en el primer partido por 119-106.



Pero la tarea se pone más difícil, para los Rockets en uno de los escenarios más imponentes de la liga: Golden State ha ganado 15 juegos seguidos de postemporada en casa (una marca compartida de la NBA), igualando el récord que establecieron los Bulls de Chicago, del 27 de abril de 1990 al 21 de mayo de 1991.



FUENTE (AP)