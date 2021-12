Gran noticia para el deporte nacional. La deportista peruana de esquí alpino, Ornella Oettl Reyes (padre alemán y madre peruana), confirmó su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 en las modalidades de slalom y slalom gigante.

“La clasificación en slalom la conseguí en marzo 2021. Actualmente vivo y trabajo en Innsbruck, una ciudad de Austria situada en los Alpes. Así he podido entrenar para las competencias que la Federación Internacional de Esquí (FIS Sky). La calificación se calcula con el promedio de los 5 mejores resultados en las competencias FIS desde el año 2020. Ahora se consiguió la clasificación en slalom gigante para los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022″, le dijo la esquiadora nacional al Comité Olímpico Peruano.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 se realizarán del 4 al 20 de febrero con 109 competencias en 7 deportes y 15 disciplinas deportivas.

“De la FIS publicaron una lista de las cuotas de esquí alpino para Beijing 2022. Ahí se encuentran todos los países y el número de los atletas que pasaron la calificación. Asimismo, se encuentra el Perú con una atleta en esquí alpino. ¡Cuando por primera vez vi la bandera peruana en la lista me alegré mucho! No he tenido la posibilidad de conocer a la nueva directiva del Comité Olímpico Peruano, pero me gustaría dar las gracias personalmente a todos los miembros del COP por su contribución y esfuerzos para mantener una buena cooperación. Como atleta siempre fue lo más importante de saber que tengo una organización detrás que me apoya en el camino a Beijing 2022. Obviamente no fue fácil para todos por la pandemia y un deporte de invierno que no es conocido en el Perú”, comentó

Sobre la beca olímpica, Ornella indicó que “se concederán por el Comité Olímpico Internacional y el COP y se da a los atletas que tienen una posibilidad real de pasar la calificación de los Juegos Olímpicos y sirven para cubrir sus gastos adicionales que tenga para lograrlo. La beca es una grande ayuda para los atletas que representan países donde los deportes de invierno no se conocen bien y recién están en el comienzo como el esquí alpino”.

“Por supuesto que estoy nerviosa y emocionada. ¿Cómo no podría ser? Es un honor y estoy orgullosa de poder volver a representar el Perú en unos Juegos Olímpicos de Invierno (anteriormente Ornella nos representó Vancouver 2010 y Sochi 2014). Estoy agradecida de poder seguir mi deporte durante los últimos años cargado de obstáculos. Tengo recuerdos lindos y tristes del camino a Beijing. Gracias a Dios que tengo una familia que siempre me apoya. Gracias a mis amigos Dito Chávez y los niños del Snowboard Club en Huacachina, Ica, donde encontré nuevas metas. No se trata solamente de una participación más sino también del futuro de los deportes de invierno”, finalizó.

